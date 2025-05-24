- Genel bakış
GURU: Global X Guru Index ETF
GURU fiyatı bugün 1.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 59.20 ve Yüksek fiyatı olarak 59.96 aralığında işlem gördü.
Global X Guru Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GURU haberleri
Sıkça sorulan sorular
GURU hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Global X Guru Index ETF hisse senedi 59.96 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 59.20 - 59.96 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 59.17 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. GURU canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Global X Guru Index ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Global X Guru Index ETF hisse senedi şu anda 59.96 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 22.34% ve USD değerlerini izler. GURU hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
GURU hisse senedi nasıl alınır?
Global X Guru Index ETF hisselerini şu anki 59.96 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 59.96 ve Ask 60.26 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı 1.28% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GURU fiyat hareketlerini takip edin.
GURU hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Global X Guru Index ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 41.57 - 60.51 ve mevcut fiyatı 59.96 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 59.96 veya Ask 60.26 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.57% ve 6 aylık değişim oranı 21.97% değerlerini karşılaştırır. GURU fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Global X Guru Index ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Global X Guru Index ETF hisse senedi yıllık olarak 60.51 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 41.57 - 60.51). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 59.17 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Global X Guru Index ETF performansını takip edin.
Global X Guru Index ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Global X Guru Index ETF (GURU) hisse senedi yıllık olarak en düşük 41.57 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 59.96 ve hareket ettiği yıllık aralık 41.57 - 60.51 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GURU fiyat hareketlerini izleyin.
GURU hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Global X Guru Index ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 59.17 ve yıllık değişim oranı 22.34% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 59.17
- Açılış
- 59.20
- Satış
- 59.96
- Alış
- 60.26
- Düşük
- 59.20
- Yüksek
- 59.96
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- 1.34%
- Aylık değişim
- 0.57%
- 6 aylık değişim
- 21.97%
- Yıllık değişim
- 22.34%
