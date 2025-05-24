Währungen / GURU
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GURU: Global X Guru Index ETF
59.86 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GURU hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.86 bis zu einem Hoch von 59.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Guru Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GURU News
- Guru Organic Energy erzielt ersten Quartalsgewinn und übertrifft Erwartungen deutlich
- Earnings call transcript: Guru Organic Energy’s Q3 2025 profit beats expectations
- Guru Organic Energy: Erster Gewinn seit Börsengang dank Rekordumsatz
- Guru Organic Energy Q3 2025 slides: first profit since IPO on record revenue
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- Guru Organic Energy Q2 2025 presentation: Margins expand despite revenue challenges
- Earnings call transcript: Guru Organic Energy Q2 2025 shows improved margins
- GURU Organic Energy to Report Second Quarter 2025 Results
- GFGF Vs. GURU: Which Guru Replication ETF Looks Better? (NASDAQ:GFGF)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
Tagesspanne
59.86 59.94
Jahresspanne
41.57 59.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 59.85
- Eröffnung
- 59.94
- Bid
- 59.86
- Ask
- 60.16
- Tief
- 59.86
- Hoch
- 59.94
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.02%
- Monatsänderung
- 4.12%
- 6-Monatsänderung
- 23.24%
- Jahresänderung
- 25.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K