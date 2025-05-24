QuotazioniSezioni
Valute / GURU
GURU: Global X Guru Index ETF

59.86 USD 0.01 (0.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GURU ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 59.86 e ad un massimo di 59.97.

Segui le dinamiche di Global X Guru Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
59.86 59.97
Intervallo Annuale
41.57 59.97
Chiusura Precedente
59.85
Apertura
59.94
Bid
59.86
Ask
60.16
Minimo
59.86
Massimo
59.97
Volume
4
Variazione giornaliera
0.02%
Variazione Mensile
4.12%
Variazione Semestrale
23.24%
Variazione Annuale
25.89%
