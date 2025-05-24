Valute / GURU
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GURU: Global X Guru Index ETF
59.86 USD 0.01 (0.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GURU ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 59.86 e ad un massimo di 59.97.
Segui le dinamiche di Global X Guru Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GURU News
- Earnings call transcript: Guru Organic Energy’s Q3 2025 profit beats expectations
- Guru Organic Energy: primo profitto dal lancio in borsa con ricavi record
- Guru Organic Energy Q3 2025 slides: first profit since IPO on record revenue
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- Guru Organic Energy Q2 2025 presentation: Margins expand despite revenue challenges
- Earnings call transcript: Guru Organic Energy Q2 2025 shows improved margins
- GURU Organic Energy to Report Second Quarter 2025 Results
- GFGF Vs. GURU: Which Guru Replication ETF Looks Better? (NASDAQ:GFGF)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
Intervallo Giornaliero
59.86 59.97
Intervallo Annuale
41.57 59.97
- Chiusura Precedente
- 59.85
- Apertura
- 59.94
- Bid
- 59.86
- Ask
- 60.16
- Minimo
- 59.86
- Massimo
- 59.97
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.02%
- Variazione Mensile
- 4.12%
- Variazione Semestrale
- 23.24%
- Variazione Annuale
- 25.89%
21 settembre, domenica