GURU: Global X Guru Index ETF
59.37 USD 0.05 (0.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GURU de hoy ha cambiado un -0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.37, mientras que el máximo ha alcanzado 59.57.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Guru Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
59.37 59.57
Rango anual
41.57 59.85
- Cierres anteriores
- 59.42
- Open
- 59.57
- Bid
- 59.37
- Ask
- 59.67
- Low
- 59.37
- High
- 59.57
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- -0.08%
- Cambio mensual
- 3.27%
- Cambio a 6 meses
- 22.24%
- Cambio anual
- 24.86%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B