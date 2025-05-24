통화 / GURU
GURU: Global X Guru Index ETF
59.86 USD 0.01 (0.02%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GURU 환율이 오늘 0.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 59.86이고 고가는 59.97이었습니다.
Global X Guru Index ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Earnings call transcript: Guru Organic Energy’s Q3 2025 profit beats expectations
- Guru Organic Energy, IPO 이후 첫 분기 수익 달성
- Guru Organic Energy Q3 2025 slides: first profit since IPO on record revenue
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- Guru Organic Energy Q2 2025 presentation: Margins expand despite revenue challenges
- Earnings call transcript: Guru Organic Energy Q2 2025 shows improved margins
- GURU Organic Energy to Report Second Quarter 2025 Results
- GFGF Vs. GURU: Which Guru Replication ETF Looks Better? (NASDAQ:GFGF)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
일일 변동 비율
59.86 59.97
년간 변동
41.57 59.97
- 이전 종가
- 59.85
- 시가
- 59.94
- Bid
- 59.86
- Ask
- 60.16
- 저가
- 59.86
- 고가
- 59.97
- 볼륨
- 4
- 일일 변동
- 0.02%
- 월 변동
- 4.12%
- 6개월 변동
- 23.24%
- 년간 변동율
- 25.89%
20 9월, 토요일