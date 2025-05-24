시세섹션
통화 / GURU
GURU: Global X Guru Index ETF

59.86 USD 0.01 (0.02%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

GURU 환율이 오늘 0.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 59.86이고 고가는 59.97이었습니다.

Global X Guru Index ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GURU News

일일 변동 비율
59.86 59.97
년간 변동
41.57 59.97
이전 종가
59.85
시가
59.94
Bid
59.86
Ask
60.16
저가
59.86
고가
59.97
볼륨
4
일일 변동
0.02%
월 변동
4.12%
6개월 변동
23.24%
년간 변동율
25.89%
20 9월, 토요일