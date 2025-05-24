Moedas / GURU
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GURU: Global X Guru Index ETF
59.37 USD 0.05 (0.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GURU para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 59.37 e o mais alto foi 59.57.
Veja a dinâmica do par de moedas Global X Guru Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GURU Notícias
- Earnings call transcript: Guru Organic Energy’s Q3 2025 profit beats expectations
- Guru Organic Energy registra primeiro lucro desde IPO com receita recorde no 3º tri de 2025
- Guru Organic Energy Q3 2025 slides: first profit since IPO on record revenue
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- Guru Organic Energy Q2 2025 presentation: Margins expand despite revenue challenges
- Earnings call transcript: Guru Organic Energy Q2 2025 shows improved margins
- GURU Organic Energy to Report Second Quarter 2025 Results
- GFGF Vs. GURU: Which Guru Replication ETF Looks Better? (NASDAQ:GFGF)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
Faixa diária
59.37 59.57
Faixa anual
41.57 59.85
- Fechamento anterior
- 59.42
- Open
- 59.57
- Bid
- 59.37
- Ask
- 59.67
- Low
- 59.37
- High
- 59.57
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.08%
- Mudança mensal
- 3.27%
- Mudança de 6 meses
- 22.24%
- Mudança anual
- 24.86%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh