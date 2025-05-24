货币 / GURU
GURU: Global X Guru Index ETF
59.37 USD 0.05 (0.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GURU汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点59.37和高点59.57进行交易。
关注Global X Guru Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
59.37 59.57
年范围
41.57 59.85
- 前一天收盘价
- 59.42
- 开盘价
- 59.57
- 卖价
- 59.37
- 买价
- 59.67
- 最低价
- 59.37
- 最高价
- 59.57
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 3.27%
- 6个月变化
- 22.24%
- 年变化
- 24.86%
