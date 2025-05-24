Валюты / GURU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GURU: Global X Guru Index ETF
59.42 USD 0.18 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GURU за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.34, а максимальная — 59.42.
Следите за динамикой Global X Guru Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GURU
- Транскрипт отчета: прибыль Guru Organic Energy в 3 квартале 2025 превзошла ожидания
- Earnings call transcript: Guru Organic Energy’s Q3 2025 profit beats expectations
- Guru Organic Energy отчитался о первой прибыли с момента IPO при рекордной выручке
- Guru Organic Energy Q3 2025 slides: first profit since IPO on record revenue
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- Guru Organic Energy Q2 2025 presentation: Margins expand despite revenue challenges
- Earnings call transcript: Guru Organic Energy Q2 2025 shows improved margins
- GURU Organic Energy to Report Second Quarter 2025 Results
- GFGF Vs. GURU: Which Guru Replication ETF Looks Better? (NASDAQ:GFGF)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
Дневной диапазон
59.34 59.42
Годовой диапазон
41.57 59.85
- Предыдущее закрытие
- 59.60
- Open
- 59.34
- Bid
- 59.42
- Ask
- 59.72
- Low
- 59.34
- High
- 59.42
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- 3.36%
- 6-месячное изменение
- 22.34%
- Годовое изменение
- 24.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.