クォートセクション
通貨 / GURU
株に戻る

GURU: Global X Guru Index ETF

59.85 USD 0.48 (0.81%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GURUの今日の為替レートは、0.81%変化しました。日中、通貨は1あたり59.85の安値と59.85の高値で取引されました。

Global X Guru Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GURU News

1日のレンジ
59.85 59.85
1年のレンジ
41.57 59.85
以前の終値
59.37
始値
59.85
買値
59.85
買値
60.15
安値
59.85
高値
59.85
出来高
1
1日の変化
0.81%
1ヶ月の変化
4.11%
6ヶ月の変化
23.22%
1年の変化
25.87%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K