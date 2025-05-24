通貨 / GURU
GURU: Global X Guru Index ETF
59.85 USD 0.48 (0.81%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GURUの今日の為替レートは、0.81%変化しました。日中、通貨は1あたり59.85の安値と59.85の高値で取引されました。
Global X Guru Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GURU News
- Earnings call transcript: Guru Organic Energy’s Q3 2025 profit beats expectations
- グル・オーガニック・エナジー、過去最高の売上で上場後初の黒字化を達成
- Guru Organic Energy Q3 2025 slides: first profit since IPO on record revenue
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- Guru Organic Energy Q2 2025 presentation: Margins expand despite revenue challenges
- Earnings call transcript: Guru Organic Energy Q2 2025 shows improved margins
- GURU Organic Energy to Report Second Quarter 2025 Results
- GFGF Vs. GURU: Which Guru Replication ETF Looks Better? (NASDAQ:GFGF)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
1日のレンジ
59.85 59.85
1年のレンジ
41.57 59.85
- 以前の終値
- 59.37
- 始値
- 59.85
- 買値
- 59.85
- 買値
- 60.15
- 安値
- 59.85
- 高値
- 59.85
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.81%
- 1ヶ月の変化
- 4.11%
- 6ヶ月の変化
- 23.22%
- 1年の変化
- 25.87%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K