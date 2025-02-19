- Genel bakış
FYLD: Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.36 ve Yüksek fiyatı olarak 31.53 aralığında işlem gördü.
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FYLD haberleri
Sıkça sorulan sorular
FYLD hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Cambria Foreign Shareholder Yield ETF hisse senedi 31.48 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 31.36 - 31.53 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 31.48 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 70 değerine ulaştı. FYLD canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF hisse senedi şu anda 31.48 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 18.75% ve USD değerlerini izler. FYLD hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
FYLD hisse senedi nasıl alınır?
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF hisselerini şu anki 31.48 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 31.48 ve Ask 31.78 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 70 ve günlük değişim oranı 0.38% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FYLD fiyat hareketlerini takip edin.
FYLD hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 23.17 - 32.08 ve mevcut fiyatı 31.48 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 31.48 veya Ask 31.78 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.38% ve 6 aylık değişim oranı 15.40% değerlerini karşılaştırır. FYLD fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF hisse senedi yıllık olarak 32.08 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 23.17 - 32.08). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 31.48 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Cambria Foreign Shareholder Yield ETF performansını takip edin.
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) hisse senedi yıllık olarak en düşük 23.17 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 31.48 ve hareket ettiği yıllık aralık 23.17 - 32.08 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FYLD fiyat hareketlerini izleyin.
FYLD hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 31.48 ve yıllık değişim oranı 18.75% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 31.48
- Açılış
- 31.36
- Satış
- 31.48
- Alış
- 31.78
- Düşük
- 31.36
- Yüksek
- 31.53
- Hacim
- 70
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 0.38%
- 6 aylık değişim
- 15.40%
- Yıllık değişim
- 18.75%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $16.01 B