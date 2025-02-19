QuotazioniSezioni
FYLD: Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

31.48 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FYLD ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.36 e ad un massimo di 31.53.

Segui le dinamiche di Cambria Foreign Shareholder Yield ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FYLD oggi?

Oggi le azioni Cambria Foreign Shareholder Yield ETF sono prezzate a 31.48. Viene scambiato all'interno di 31.36 - 31.53, la chiusura di ieri è stata 31.48 e il volume degli scambi ha raggiunto 70. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FYLD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Cambria Foreign Shareholder Yield ETF pagano dividendi?

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF è attualmente valutato a 31.48. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.75% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FYLD.

Come acquistare azioni FYLD?

Puoi acquistare azioni Cambria Foreign Shareholder Yield ETF al prezzo attuale di 31.48. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.48 o 31.78, mentre 70 e 0.38% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FYLD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FYLD?

Investire in Cambria Foreign Shareholder Yield ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.17 - 32.08 e il prezzo attuale 31.48. Molti confrontano 0.38% e 15.40% prima di effettuare ordini su 31.48 o 31.78. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FYLD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Cambria Foreign Shareholder Yield ETF?

Il prezzo massimo di Cambria Foreign Shareholder Yield ETF nell'ultimo anno è stato 32.08. All'interno di 23.17 - 32.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.48 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Cambria Foreign Shareholder Yield ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Cambria Foreign Shareholder Yield ETF?

Il prezzo più basso di Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) nel corso dell'anno è stato 23.17. Confrontandolo con gli attuali 31.48 e 23.17 - 32.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FYLD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FYLD?

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.48 e 18.75%.

Intervallo Giornaliero
31.36 31.53
Intervallo Annuale
23.17 32.08
Chiusura Precedente
31.48
Apertura
31.36
Bid
31.48
Ask
31.78
Minimo
31.36
Massimo
31.53
Volume
70
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.38%
Variazione Semestrale
15.40%
Variazione Annuale
18.75%
