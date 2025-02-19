- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FYLD: Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
Il tasso di cambio FYLD ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.36 e ad un massimo di 31.53.
Segui le dinamiche di Cambria Foreign Shareholder Yield ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FYLD News
- How to Defer Taxes Like the Rich and Famous
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- FENI: A Fine ETF For International Diversification (NYSEARCA:FENI)
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- FYLD ETF: Losing Steam, But Still Beating Some Competitors
- The Storm Before The Calm
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FYLD oggi?
Oggi le azioni Cambria Foreign Shareholder Yield ETF sono prezzate a 31.48. Viene scambiato all'interno di 31.36 - 31.53, la chiusura di ieri è stata 31.48 e il volume degli scambi ha raggiunto 70. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FYLD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Cambria Foreign Shareholder Yield ETF pagano dividendi?
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF è attualmente valutato a 31.48. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.75% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FYLD.
Come acquistare azioni FYLD?
Puoi acquistare azioni Cambria Foreign Shareholder Yield ETF al prezzo attuale di 31.48. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.48 o 31.78, mentre 70 e 0.38% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FYLD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FYLD?
Investire in Cambria Foreign Shareholder Yield ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.17 - 32.08 e il prezzo attuale 31.48. Molti confrontano 0.38% e 15.40% prima di effettuare ordini su 31.48 o 31.78. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FYLD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Cambria Foreign Shareholder Yield ETF?
Il prezzo massimo di Cambria Foreign Shareholder Yield ETF nell'ultimo anno è stato 32.08. All'interno di 23.17 - 32.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.48 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Cambria Foreign Shareholder Yield ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Cambria Foreign Shareholder Yield ETF?
Il prezzo più basso di Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) nel corso dell'anno è stato 23.17. Confrontandolo con gli attuali 31.48 e 23.17 - 32.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FYLD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FYLD?
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.48 e 18.75%.
- Chiusura Precedente
- 31.48
- Apertura
- 31.36
- Bid
- 31.48
- Ask
- 31.78
- Minimo
- 31.36
- Massimo
- 31.53
- Volume
- 70
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.38%
- Variazione Semestrale
- 15.40%
- Variazione Annuale
- 18.75%
- Agire
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Agire
-
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $16.01 B