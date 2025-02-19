- Aperçu
FYLD: Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
Le taux de change de FYLD a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.36 et à un maximum de 31.53.
Suivez la dynamique Cambria Foreign Shareholder Yield ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FYLD Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FYLD aujourd'hui ?
L'action Cambria Foreign Shareholder Yield ETF est cotée à 31.48 aujourd'hui. Elle se négocie dans 31.36 - 31.53, a clôturé hier à 31.48 et son volume d'échange a atteint 70. Le graphique en temps réel du cours de FYLD présente ces mises à jour.
L'action Cambria Foreign Shareholder Yield ETF verse-t-elle des dividendes ?
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF est actuellement valorisé à 31.48. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 18.75% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FYLD.
Comment acheter des actions FYLD ?
Vous pouvez acheter des actions Cambria Foreign Shareholder Yield ETF au cours actuel de 31.48. Les ordres sont généralement placés à proximité de 31.48 ou de 31.78, le 70 et le 0.38% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FYLD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FYLD ?
Investir dans Cambria Foreign Shareholder Yield ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.17 - 32.08 et le prix actuel 31.48. Beaucoup comparent 0.38% et 15.40% avant de passer des ordres à 31.48 ou 31.78. Consultez le graphique du cours de FYLD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Cambria Foreign Shareholder Yield ETF ?
Le cours le plus élevé de Cambria Foreign Shareholder Yield ETF l'année dernière était 32.08. Au cours de 23.17 - 32.08, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 31.48 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Cambria Foreign Shareholder Yield ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Cambria Foreign Shareholder Yield ETF ?
Le cours le plus bas de Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) sur l'année a été 23.17. Sa comparaison avec 31.48 et 23.17 - 32.08 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FYLD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FYLD a-t-elle été divisée ?
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 31.48 et 18.75% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 31.48
- Ouverture
- 31.36
- Bid
- 31.48
- Ask
- 31.78
- Plus Bas
- 31.36
- Plus Haut
- 31.53
- Volume
- 70
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.38%
- Changement à 6 Mois
- 15.40%
- Changement Annuel
- 18.75%
- Act
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Act
-
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $16.01 B