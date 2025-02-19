- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FYLD: Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
A taxa do FYLD para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.36 e o mais alto foi 31.53.
Veja a dinâmica do par de moedas Cambria Foreign Shareholder Yield ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FYLD Notícias
- How to Defer Taxes Like the Rich and Famous
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- FENI: A Fine ETF For International Diversification (NYSEARCA:FENI)
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- FYLD ETF: Losing Steam, But Still Beating Some Competitors
- The Storm Before The Calm
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FYLD hoje?
Hoje Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) está avaliado em 31.48. O instrumento é negociado dentro de 31.36 - 31.53, o fechamento de ontem foi 31.48, e o volume de negociação atingiu 70. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FYLD em tempo real.
As ações de Cambria Foreign Shareholder Yield ETF pagam dividendos?
Atualmente Cambria Foreign Shareholder Yield ETF está avaliado em 31.48. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.75% e USD. Monitore os movimentos de FYLD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FYLD?
Você pode comprar ações de Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) pelo preço atual 31.48. Ordens geralmente são executadas perto de 31.48 ou 31.78, enquanto 70 e 0.38% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FYLD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FYLD?
Investir em Cambria Foreign Shareholder Yield ETF envolve considerar a faixa anual 23.17 - 32.08 e o preço atual 31.48. Muitos comparam 0.38% e 15.40% antes de enviar ordens em 31.48 ou 31.78. Estude as mudanças diárias de preço de FYLD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Cambria Foreign Shareholder Yield ETF?
O maior preço de Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) no último ano foi 32.08. As ações oscilaram bastante dentro de 23.17 - 32.08, e a comparação com 31.48 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cambria Foreign Shareholder Yield ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Cambria Foreign Shareholder Yield ETF?
O menor preço de Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) no ano foi 23.17. A comparação com o preço atual 31.48 e 23.17 - 32.08 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FYLD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FYLD?
No passado Cambria Foreign Shareholder Yield ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.48 e 18.75% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 31.48
- Open
- 31.36
- Bid
- 31.48
- Ask
- 31.78
- Low
- 31.36
- High
- 31.53
- Volume
- 70
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.38%
- Mudança de 6 meses
- 15.40%
- Mudança anual
- 18.75%
- Atu.
-
- Projeç.
- $33.988 bilh
- Prév.
- $-78.311 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $280.464 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $358.775 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.485%
- Atu.
-
- Projeç.
- $11.24 bilh
- Prév.
- $16.01 bilh