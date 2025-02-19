クォートセクション
FYLD: Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

31.48 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FYLDの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり31.36の安値と31.53の高値で取引されました。

Cambria Foreign Shareholder Yield ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FYLD株の現在の価格は？

Cambria Foreign Shareholder Yield ETFの株価は本日31.48です。31.36 - 31.53内で取引され、前日の終値は31.48、取引量は70に達しました。FYLDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Cambria Foreign Shareholder Yield ETFの株は配当を出しますか？

Cambria Foreign Shareholder Yield ETFの現在の価格は31.48です。配当方針は会社によりますが、投資家は18.75%やUSDにも注目します。FYLDの動きはライブチャートで確認できます。

FYLD株を買う方法は？

Cambria Foreign Shareholder Yield ETFの株は現在31.48で購入可能です。注文は通常31.48または31.78付近で行われ、70や0.38%が市場の動きを示します。FYLDの最新情報はライブチャートで確認できます。

FYLD株に投資する方法は？

Cambria Foreign Shareholder Yield ETFへの投資では、年間の値幅23.17 - 32.08と現在の31.48を考慮します。注文は多くの場合31.48や31.78で行われる前に、0.38%や15.40%と比較されます。FYLDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Cambria Foreign Shareholder Yield ETFの株の最高値は？

Cambria Foreign Shareholder Yield ETFの過去1年の最高値は32.08でした。23.17 - 32.08内で株価は大きく変動し、31.48と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Cambria Foreign Shareholder Yield ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Cambria Foreign Shareholder Yield ETFの株の最低値は？

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF(FYLD)の年間最安値は23.17でした。現在の31.48や23.17 - 32.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FYLDの動きはライブチャートで確認できます。

FYLDの株式分割はいつ行われましたか？

Cambria Foreign Shareholder Yield ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.48、18.75%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
31.36 31.53
1年のレンジ
23.17 32.08
以前の終値
31.48
始値
31.36
買値
31.48
買値
31.78
安値
31.36
高値
31.53
出来高
70
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
0.38%
6ヶ月の変化
15.40%
1年の変化
18.75%
