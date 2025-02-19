- 概要
FYLD: Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLDの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり31.36の安値と31.53の高値で取引されました。
Cambria Foreign Shareholder Yield ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FYLD News
よくあるご質問
FYLD株の現在の価格は？
Cambria Foreign Shareholder Yield ETFの株価は本日31.48です。31.36 - 31.53内で取引され、前日の終値は31.48、取引量は70に達しました。FYLDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Cambria Foreign Shareholder Yield ETFの株は配当を出しますか？
Cambria Foreign Shareholder Yield ETFの現在の価格は31.48です。配当方針は会社によりますが、投資家は18.75%やUSDにも注目します。FYLDの動きはライブチャートで確認できます。
FYLD株を買う方法は？
Cambria Foreign Shareholder Yield ETFの株は現在31.48で購入可能です。注文は通常31.48または31.78付近で行われ、70や0.38%が市場の動きを示します。FYLDの最新情報はライブチャートで確認できます。
FYLD株に投資する方法は？
Cambria Foreign Shareholder Yield ETFへの投資では、年間の値幅23.17 - 32.08と現在の31.48を考慮します。注文は多くの場合31.48や31.78で行われる前に、0.38%や15.40%と比較されます。FYLDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Cambria Foreign Shareholder Yield ETFの株の最高値は？
Cambria Foreign Shareholder Yield ETFの過去1年の最高値は32.08でした。23.17 - 32.08内で株価は大きく変動し、31.48と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Cambria Foreign Shareholder Yield ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Cambria Foreign Shareholder Yield ETFの株の最低値は？
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF(FYLD)の年間最安値は23.17でした。現在の31.48や23.17 - 32.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FYLDの動きはライブチャートで確認できます。
FYLDの株式分割はいつ行われましたか？
Cambria Foreign Shareholder Yield ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.48、18.75%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 31.48
- 始値
- 31.36
- 買値
- 31.48
- 買値
- 31.78
- 安値
- 31.36
- 高値
- 31.53
- 出来高
- 70
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.38%
- 6ヶ月の変化
- 15.40%
- 1年の変化
- 18.75%
- 実際
-
- 期待
- $33.988 B
- 前
- $-78.311 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- $280.464 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- $358.775 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.485%
- 実際
-
- 期待
- $11.24 B
- 前
- $16.01 B