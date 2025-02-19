- Übersicht
FYLD: Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
Der Wechselkurs von FYLD hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.36 bis zu einem Hoch von 31.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cambria Foreign Shareholder Yield ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FYLD News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FYLD heute?
Die Aktie von Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) notiert heute bei 31.48. Sie wird innerhalb einer Spanne von 31.36 - 31.53 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 31.48 und das Handelsvolumen erreichte 70. Das Live-Chart von FYLD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FYLD Dividenden?
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF wird derzeit mit 31.48 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FYLD zu verfolgen.
Wie kaufe ich FYLD-Aktien?
Sie können Aktien von Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) zum aktuellen Kurs von 31.48 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.48 oder 31.78 platziert, während 70 und 0.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FYLD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FYLD-Aktien?
Bei einer Investition in Cambria Foreign Shareholder Yield ETF müssen die jährliche Spanne 23.17 - 32.08 und der aktuelle Kurs 31.48 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.38% und 15.40%, bevor sie Orders zu 31.48 oder 31.78 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FYLD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Cambria Foreign Shareholder Yield ETF?
Der höchste Kurs von Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) im vergangenen Jahr lag bei 32.08. Innerhalb von 23.17 - 32.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 31.48 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Cambria Foreign Shareholder Yield ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Cambria Foreign Shareholder Yield ETF?
Der niedrigste Kurs von Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) im Laufe des Jahres betrug 23.17. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.48 und der Spanne 23.17 - 32.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FYLD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FYLD statt?
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 31.48 und 18.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.48
- Eröffnung
- 31.36
- Bid
- 31.48
- Ask
- 31.78
- Tief
- 31.36
- Hoch
- 31.53
- Volumen
- 70
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.38%
- 6-Monatsänderung
- 15.40%
- Jahresänderung
- 18.75%
- Akt
-
- Erw
- $33.988 B
- Vorh
- $-78.311 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- $280.464 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- $358.775 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.485%
- Akt
-
- Erw
- $11.24 B
- Vorh
- $16.01 B