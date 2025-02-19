- Panorámica
FYLD: Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
El tipo de cambio de FYLD de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.36, mientras que el máximo ha alcanzado 31.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cambria Foreign Shareholder Yield ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FYLD News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FYLD hoy?
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) se evalúa hoy en 31.48. El instrumento se negocia dentro de 31.36 - 31.53; el cierre de ayer ha sido 31.48 y el volumen comercial ha alcanzado 70. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FYLD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Cambria Foreign Shareholder Yield ETF?
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF se evalúa actualmente en 31.48. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 18.75% y USD. Monitoree los movimientos de FYLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FYLD?
Puede comprar acciones de Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) al precio actual de 31.48. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 31.48 o 31.78, mientras que 70 y 0.38% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FYLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FYLD?
Invertir en Cambria Foreign Shareholder Yield ETF implica tener en cuenta el rango anual 23.17 - 32.08 y el precio actual 31.48. Muchos comparan 0.38% y 15.40% antes de colocar órdenes en 31.48 o 31.78. Estudie los cambios diarios de precios de FYLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Cambria Foreign Shareholder Yield ETF?
El precio más alto de Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) en el último año ha sido 32.08. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.17 - 32.08, una comparación con 31.48 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Cambria Foreign Shareholder Yield ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Cambria Foreign Shareholder Yield ETF?
El precio más bajo de Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) para el año ha sido 23.17. La comparación con los actuales 31.48 y 23.17 - 32.08 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FYLD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FYLD?
En el pasado, Cambria Foreign Shareholder Yield ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 31.48 y 18.75% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 31.48
- Open
- 31.36
- Bid
- 31.48
- Ask
- 31.78
- Low
- 31.36
- High
- 31.53
- Volumen
- 70
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 0.38%
- Cambio a 6 meses
- 15.40%
- Cambio anual
- 18.75%
- Act.
-
- Pronós.
- $33.988 B
- Prev.
- $-78.311 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- $280.464 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- $358.775 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.485%
- Act.
-
- Pronós.
- $11.24 B
- Prev.
- $16.01 B