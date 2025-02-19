FYLD股票今天的价格是多少？ Cambria Foreign Shareholder Yield ETF股票今天的定价为31.48。它在31.36 - 31.53范围内交易，昨天的收盘价为31.48，交易量达到70。FYLD的实时价格图表显示了这些更新。

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF股票是否支付股息？ Cambria Foreign Shareholder Yield ETF目前的价值为31.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.75%和USD。实时查看图表以跟踪FYLD走势。

如何购买FYLD股票？ 您可以以31.48的当前价格购买Cambria Foreign Shareholder Yield ETF股票。订单通常设置在31.48或31.78附近，而70和0.38%显示市场活动。立即关注FYLD的实时图表更新。

如何投资FYLD股票？ 投资Cambria Foreign Shareholder Yield ETF需要考虑年度范围23.17 - 32.08和当前价格31.48。许多人在以31.48或31.78下订单之前，会比较0.38%和。实时查看FYLD价格图表，了解每日变化。

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Cambria Foreign Shareholder Yield ETF的最高价格是32.08。在23.17 - 32.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Foreign Shareholder Yield ETF的绩效。

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF股票的最低价格是多少？ Cambria Foreign Shareholder Yield ETF（FYLD）的最低价格为23.17。将其与当前的31.48和23.17 - 32.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FYLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。