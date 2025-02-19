FYLD: Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
今日FYLD汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点31.36和高点31.53进行交易。
关注Cambria Foreign Shareholder Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FYLD新闻
- How to Defer Taxes Like the Rich and Famous
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- FENI: A Fine ETF For International Diversification (NYSEARCA:FENI)
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- FYLD ETF: Losing Steam, But Still Beating Some Competitors
- The Storm Before The Calm
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
常见问题解答
FYLD股票今天的价格是多少？
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF股票今天的定价为31.48。它在31.36 - 31.53范围内交易，昨天的收盘价为31.48，交易量达到70。FYLD的实时价格图表显示了这些更新。
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF股票是否支付股息？
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF目前的价值为31.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.75%和USD。实时查看图表以跟踪FYLD走势。
如何购买FYLD股票？
您可以以31.48的当前价格购买Cambria Foreign Shareholder Yield ETF股票。订单通常设置在31.48或31.78附近，而70和0.38%显示市场活动。立即关注FYLD的实时图表更新。
如何投资FYLD股票？
投资Cambria Foreign Shareholder Yield ETF需要考虑年度范围23.17 - 32.08和当前价格31.48。许多人在以31.48或31.78下订单之前，会比较0.38%和。实时查看FYLD价格图表，了解每日变化。
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Cambria Foreign Shareholder Yield ETF的最高价格是32.08。在23.17 - 32.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Foreign Shareholder Yield ETF的绩效。
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF股票的最低价格是多少？
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF（FYLD）的最低价格为23.17。将其与当前的31.48和23.17 - 32.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FYLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FYLD股票是什么时候拆分的？
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.48和18.75%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.48
- 开盘价
- 31.36
- 卖价
- 31.48
- 买价
- 31.78
- 最低价
- 31.36
- 最高价
- 31.53
- 交易量
- 70
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.38%
- 6个月变化
- 15.40%
- 年变化
- 18.75%
- 实际值
-
- 预测值
- $33.988 B
- 前值
- $-78.311 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $280.464 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $358.775 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.485%
- 实际值
-
- 预测值
- $11.24 B
- 前值
- $16.01 B