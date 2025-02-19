报价部分
货币 / FYLD
FYLD: Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

31.48 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FYLD汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点31.36和高点31.53进行交易。

关注Cambria Foreign Shareholder Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

FYLD新闻

常见问题解答

FYLD股票今天的价格是多少？

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF股票今天的定价为31.48。它在31.36 - 31.53范围内交易，昨天的收盘价为31.48，交易量达到70。FYLD的实时价格图表显示了这些更新。

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF股票是否支付股息？

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF目前的价值为31.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.75%和USD。实时查看图表以跟踪FYLD走势。

如何购买FYLD股票？

您可以以31.48的当前价格购买Cambria Foreign Shareholder Yield ETF股票。订单通常设置在31.48或31.78附近，而70和0.38%显示市场活动。立即关注FYLD的实时图表更新。

如何投资FYLD股票？

投资Cambria Foreign Shareholder Yield ETF需要考虑年度范围23.17 - 32.08和当前价格31.48。许多人在以31.48或31.78下订单之前，会比较0.38%和。实时查看FYLD价格图表，了解每日变化。

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cambria Foreign Shareholder Yield ETF的最高价格是32.08。在23.17 - 32.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Foreign Shareholder Yield ETF的绩效。

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF股票的最低价格是多少？

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF（FYLD）的最低价格为23.17。将其与当前的31.48和23.17 - 32.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FYLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FYLD股票是什么时候拆分的？

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.48和18.75%中可见。

日范围
31.36 31.53
年范围
23.17 32.08
前一天收盘价
31.48
开盘价
31.36
卖价
31.48
买价
31.78
最低价
31.36
最高价
31.53
交易量
70
日变化
0.00%
月变化
0.38%
6个月变化
15.40%
年变化
18.75%
07 十月, 星期二
12:30
USD
贸易帐
实际值
预测值
$​33.988 B
前值
$​-78.311 B
12:30
USD
出口
实际值
预测值
前值
$​280.464 B
12:30
USD
进口
实际值
预测值
前值
$​358.775 B
14:05
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA短期能源展望
实际值
预测值
前值
17:00
USD
3年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
3.485%
19:00
USD
美联储消费信贷月率 m/m
实际值
预测值
$​11.24 B
前值
$​16.01 B