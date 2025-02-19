- Обзор рынка
FYLD: Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
Курс FYLD за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.36, а максимальная — 31.53.
Следите за динамикой Cambria Foreign Shareholder Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FYLD
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FYLD сегодня?
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) сегодня оценивается на уровне 31.48. Инструмент торгуется в пределах 31.36 - 31.53, вчерашнее закрытие составило 31.48, а торговый объем достиг 70. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FYLD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Foreign Shareholder Yield ETF?
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF в настоящее время оценивается в 31.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.75% и USD. Отслеживайте движения FYLD на графике в реальном времени.
Как купить акции FYLD?
Вы можете купить акции Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) по текущей цене 31.48. Ордера обычно размещаются около 31.48 или 31.78, тогда как 70 и 0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FYLD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FYLD?
Инвестирование в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF предполагает учет годового диапазона 23.17 - 32.08 и текущей цены 31.48. Многие сравнивают 0.38% и 15.40% перед размещением ордеров на 31.48 или 31.78. Изучайте ежедневные изменения цены FYLD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cambria Foreign Shareholder Yield ETF?
Самая высокая цена Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) за последний год составила 32.08. Акции заметно колебались в пределах 23.17 - 32.08, сравнение с 31.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Foreign Shareholder Yield ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cambria Foreign Shareholder Yield ETF?
Самая низкая цена Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) за год составила 23.17. Сравнение с текущими 31.48 и 23.17 - 32.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FYLD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FYLD?
В прошлом Cambria Foreign Shareholder Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.48 и 18.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.48
- Open
- 31.36
- Bid
- 31.48
- Ask
- 31.78
- Low
- 31.36
- High
- 31.53
- Объем
- 70
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.38%
- 6-месячное изменение
- 15.40%
- Годовое изменение
- 18.75%
- Акт.
-
- Прог.
- $33.988 млрд
- Пред.
- $-78.311 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $280.464 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $358.775 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.485%
- Акт.
-
- Прог.
- $11.24 млрд
- Пред.
- $16.01 млрд