FYLD: Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

31.48 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FYLD за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.36, а максимальная — 31.53.

Следите за динамикой Cambria Foreign Shareholder Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FYLD сегодня?

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) сегодня оценивается на уровне 31.48. Инструмент торгуется в пределах 31.36 - 31.53, вчерашнее закрытие составило 31.48, а торговый объем достиг 70. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FYLD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Foreign Shareholder Yield ETF?

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF в настоящее время оценивается в 31.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.75% и USD. Отслеживайте движения FYLD на графике в реальном времени.

Как купить акции FYLD?

Вы можете купить акции Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) по текущей цене 31.48. Ордера обычно размещаются около 31.48 или 31.78, тогда как 70 и 0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FYLD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FYLD?

Инвестирование в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF предполагает учет годового диапазона 23.17 - 32.08 и текущей цены 31.48. Многие сравнивают 0.38% и 15.40% перед размещением ордеров на 31.48 или 31.78. Изучайте ежедневные изменения цены FYLD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cambria Foreign Shareholder Yield ETF?

Самая высокая цена Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) за последний год составила 32.08. Акции заметно колебались в пределах 23.17 - 32.08, сравнение с 31.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Foreign Shareholder Yield ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cambria Foreign Shareholder Yield ETF?

Самая низкая цена Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) за год составила 23.17. Сравнение с текущими 31.48 и 23.17 - 32.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FYLD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FYLD?

В прошлом Cambria Foreign Shareholder Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.48 и 18.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.36 31.53
Годовой диапазон
23.17 32.08
Предыдущее закрытие
31.48
Open
31.36
Bid
31.48
Ask
31.78
Low
31.36
High
31.53
Объем
70
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.38%
6-месячное изменение
15.40%
Годовое изменение
18.75%
