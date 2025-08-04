- Genel bakış
FXR: First Trust Industrials AlphaDEX
FXR fiyatı bugün -0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 78.28 ve Yüksek fiyatı olarak 79.41 aralığında işlem gördü.
First Trust Industrials AlphaDEX hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FXR haberleri
Sıkça sorulan sorular
FXR hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün First Trust Industrials AlphaDEX hisse senedi 78.57 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 78.28 - 79.41 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 79.23 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 90 değerine ulaştı. FXR canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
First Trust Industrials AlphaDEX hisse senedi temettü ödüyor mu?
First Trust Industrials AlphaDEX hisse senedi şu anda 78.57 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.46% ve USD değerlerini izler. FXR hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
FXR hisse senedi nasıl alınır?
First Trust Industrials AlphaDEX hisselerini şu anki 78.57 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 78.57 ve Ask 78.87 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 90 ve günlük değişim oranı -1.02% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FXR fiyat hareketlerini takip edin.
FXR hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
First Trust Industrials AlphaDEX hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 60.01 - 83.71 ve mevcut fiyatı 78.57 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 78.57 veya Ask 78.87 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.87% ve 6 aylık değişim oranı 16.76% değerlerini karşılaştırır. FXR fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund hisse senedi yıllık olarak 83.71 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 60.01 - 83.71). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 79.23 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Industrials AlphaDEX performansını takip edin.
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) hisse senedi yıllık olarak en düşük 60.01 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 78.57 ve hareket ettiği yıllık aralık 60.01 - 83.71 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FXR fiyat hareketlerini izleyin.
FXR hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
First Trust Industrials AlphaDEX geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 79.23 ve yıllık değişim oranı 3.46% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 79.23
- Açılış
- 79.38
- Satış
- 78.57
- Alış
- 78.87
- Düşük
- 78.28
- Yüksek
- 79.41
- Hacim
- 90
- Günlük değişim
- -0.83%
- Aylık değişim
- 0.87%
- 6 aylık değişim
- 16.76%
- Yıllık değişim
- 3.46%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 3.576%
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
- $0.36 B
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $18.05 B