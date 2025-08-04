- Panorámica
FXR: First Trust Industrials AlphaDEX
El tipo de cambio de FXR de hoy ha cambiado un -0.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 78.28, mientras que el máximo ha alcanzado 79.41.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Industrials AlphaDEX. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FXR hoy?
First Trust Industrials AlphaDEX (FXR) se evalúa hoy en 78.57. El instrumento se negocia dentro de 78.28 - 79.41; el cierre de ayer ha sido 79.23 y el volumen comercial ha alcanzado 90. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FXR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Industrials AlphaDEX?
First Trust Industrials AlphaDEX se evalúa actualmente en 78.57. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.46% y USD. Monitoree los movimientos de FXR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FXR?
Puede comprar acciones de First Trust Industrials AlphaDEX (FXR) al precio actual de 78.57. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 78.57 o 78.87, mientras que 90 y -1.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FXR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FXR?
Invertir en First Trust Industrials AlphaDEX implica tener en cuenta el rango anual 60.01 - 83.71 y el precio actual 78.57. Muchos comparan 0.87% y 16.76% antes de colocar órdenes en 78.57 o 78.87. Estudie los cambios diarios de precios de FXR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund?
El precio más alto de First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) en el último año ha sido 83.71. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 60.01 - 83.71, una comparación con 79.23 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Industrials AlphaDEX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund?
El precio más bajo de First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) para el año ha sido 60.01. La comparación con los actuales 78.57 y 60.01 - 83.71 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FXR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FXR?
En el pasado, First Trust Industrials AlphaDEX ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 79.23 y 3.46% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 79.23
- Open
- 79.38
- Bid
- 78.57
- Ask
- 78.87
- Low
- 78.28
- High
- 79.41
- Volumen
- 90
- Cambio diario
- -0.83%
- Cambio mensual
- 0.87%
- Cambio a 6 meses
- 16.76%
- Cambio anual
- 3.46%
- Act.
-
- Pronós.
- 3.334 M
- Prev.
- 1.792 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.205 M
- Prev.
- -0.271 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.033%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.