FXR: First Trust Industrials AlphaDEX
Курс FXR за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.28, а максимальная — 79.41.
Следите за динамикой First Trust Industrials AlphaDEX. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FXR сегодня?
First Trust Industrials AlphaDEX (FXR) сегодня оценивается на уровне 78.57. Инструмент торгуется в пределах 78.28 - 79.41, вчерашнее закрытие составило 79.23, а торговый объем достиг 90. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FXR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Industrials AlphaDEX?
First Trust Industrials AlphaDEX в настоящее время оценивается в 78.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.46% и USD. Отслеживайте движения FXR на графике в реальном времени.
Как купить акции FXR?
Вы можете купить акции First Trust Industrials AlphaDEX (FXR) по текущей цене 78.57. Ордера обычно размещаются около 78.57 или 78.87, тогда как 90 и -1.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FXR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FXR?
Инвестирование в First Trust Industrials AlphaDEX предполагает учет годового диапазона 60.01 - 83.71 и текущей цены 78.57. Многие сравнивают 0.87% и 16.76% перед размещением ордеров на 78.57 или 78.87. Изучайте ежедневные изменения цены FXR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund?
Самая высокая цена First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) за последний год составила 83.71. Акции заметно колебались в пределах 60.01 - 83.71, сравнение с 79.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Industrials AlphaDEX на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund?
Самая низкая цена First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) за год составила 60.01. Сравнение с текущими 78.57 и 60.01 - 83.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FXR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FXR?
В прошлом First Trust Industrials AlphaDEX проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 79.23 и 3.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 79.23
- Open
- 79.38
- Bid
- 78.57
- Ask
- 78.87
- Low
- 78.28
- High
- 79.41
- Объем
- 90
- Дневное изменение
- -0.83%
- Месячное изменение
- 0.87%
- 6-месячное изменение
- 16.76%
- Годовое изменение
- 3.46%
- Акт.
-
- Прог.
- $33.988 млрд
- Пред.
- $-78.311 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $280.464 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $358.775 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.576%
- Прог.
- Пред.
- 3.485%
- Акт.
- $0.36 млрд
- Прог.
- $11.24 млрд
- Пред.
- $18.05 млрд