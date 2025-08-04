КотировкиРазделы
Валюты / FXR
Назад в Рынок акций США

FXR: First Trust Industrials AlphaDEX

78.57 USD 0.66 (0.83%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FXR за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.28, а максимальная — 79.41.

Следите за динамикой First Trust Industrials AlphaDEX. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FXR

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FXR сегодня?

First Trust Industrials AlphaDEX (FXR) сегодня оценивается на уровне 78.57. Инструмент торгуется в пределах 78.28 - 79.41, вчерашнее закрытие составило 79.23, а торговый объем достиг 90. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FXR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Industrials AlphaDEX?

First Trust Industrials AlphaDEX в настоящее время оценивается в 78.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.46% и USD. Отслеживайте движения FXR на графике в реальном времени.

Как купить акции FXR?

Вы можете купить акции First Trust Industrials AlphaDEX (FXR) по текущей цене 78.57. Ордера обычно размещаются около 78.57 или 78.87, тогда как 90 и -1.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FXR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FXR?

Инвестирование в First Trust Industrials AlphaDEX предполагает учет годового диапазона 60.01 - 83.71 и текущей цены 78.57. Многие сравнивают 0.87% и 16.76% перед размещением ордеров на 78.57 или 78.87. Изучайте ежедневные изменения цены FXR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund?

Самая высокая цена First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) за последний год составила 83.71. Акции заметно колебались в пределах 60.01 - 83.71, сравнение с 79.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Industrials AlphaDEX на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund?

Самая низкая цена First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) за год составила 60.01. Сравнение с текущими 78.57 и 60.01 - 83.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FXR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FXR?

В прошлом First Trust Industrials AlphaDEX проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 79.23 и 3.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
78.28 79.41
Годовой диапазон
60.01 83.71
Предыдущее закрытие
79.23
Open
79.38
Bid
78.57
Ask
78.87
Low
78.28
High
79.41
Объем
90
Дневное изменение
-0.83%
Месячное изменение
0.87%
6-месячное изменение
16.76%
Годовое изменение
3.46%
07 октября, вторник
12:30
USD
Торговый баланс
Акт.
Прог.
$​33.988 млрд
Пред.
$​-78.311 млрд
12:30
USD
Объем экспорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​280.464 млрд
12:30
USD
Объем импорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​358.775 млрд
14:05
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
3.576%
Прог.
Пред.
3.485%
19:00
USD
Потребительское кредитование от ФРС м/м
Акт.
$​0.36 млрд
Прог.
$​11.24 млрд
Пред.
$​18.05 млрд