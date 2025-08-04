CotationsSections
FXR: First Trust Industrials AlphaDEX

78.28 USD 0.95 (1.20%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FXR a changé de -1.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.28 et à un maximum de 79.41.

Suivez la dynamique First Trust Industrials AlphaDEX. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FXR aujourd'hui ?

L'action First Trust Industrials AlphaDEX est cotée à 78.28 aujourd'hui. Elle se négocie dans 78.28 - 79.41, a clôturé hier à 79.23 et son volume d'échange a atteint 50. Le graphique en temps réel du cours de FXR présente ces mises à jour.

L'action First Trust Industrials AlphaDEX verse-t-elle des dividendes ?

First Trust Industrials AlphaDEX est actuellement valorisé à 78.28. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.08% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FXR.

Comment acheter des actions FXR ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust Industrials AlphaDEX au cours actuel de 78.28. Les ordres sont généralement placés à proximité de 78.28 ou de 78.58, le 50 et le -1.39% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FXR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FXR ?

Investir dans First Trust Industrials AlphaDEX implique de prendre en compte la fourchette annuelle 60.01 - 83.71 et le prix actuel 78.28. Beaucoup comparent 0.50% et 16.33% avant de passer des ordres à 78.28 ou 78.58. Consultez le graphique du cours de FXR en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund ?

Le cours le plus élevé de First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund l'année dernière était 83.71. Au cours de 60.01 - 83.71, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 79.23 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Industrials AlphaDEX sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund ?

Le cours le plus bas de First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) sur l'année a été 60.01. Sa comparaison avec 78.28 et 60.01 - 83.71 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FXR sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FXR a-t-elle été divisée ?

First Trust Industrials AlphaDEX a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 79.23 et 3.08% après les opérations sur titres.

Range quotidien
78.28 79.41
Range Annuel
60.01 83.71
Clôture Précédente
79.23
Ouverture
79.38
Bid
78.28
Ask
78.58
Plus Bas
78.28
Plus Haut
79.41
Volume
50
Changement quotidien
-1.20%
Changement Mensuel
0.50%
Changement à 6 Mois
16.33%
Changement Annuel
3.08%
