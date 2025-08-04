CotaçõesSeções
FXR: First Trust Industrials AlphaDEX

78.57 USD 0.66 (0.83%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FXR para hoje mudou para -0.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 78.28 e o mais alto foi 79.41.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Industrials AlphaDEX. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FXR hoje?

Hoje First Trust Industrials AlphaDEX (FXR) está avaliado em 78.57. O instrumento é negociado dentro de 78.28 - 79.41, o fechamento de ontem foi 79.23, e o volume de negociação atingiu 90. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FXR em tempo real.

As ações de First Trust Industrials AlphaDEX pagam dividendos?

Atualmente First Trust Industrials AlphaDEX está avaliado em 78.57. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.46% e USD. Monitore os movimentos de FXR no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FXR?

Você pode comprar ações de First Trust Industrials AlphaDEX (FXR) pelo preço atual 78.57. Ordens geralmente são executadas perto de 78.57 ou 78.87, enquanto 90 e -1.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FXR no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FXR?

Investir em First Trust Industrials AlphaDEX envolve considerar a faixa anual 60.01 - 83.71 e o preço atual 78.57. Muitos comparam 0.87% e 16.76% antes de enviar ordens em 78.57 ou 78.87. Estude as mudanças diárias de preço de FXR no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund?

O maior preço de First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) no último ano foi 83.71. As ações oscilaram bastante dentro de 60.01 - 83.71, e a comparação com 79.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Industrials AlphaDEX no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund?

O menor preço de First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) no ano foi 60.01. A comparação com o preço atual 78.57 e 60.01 - 83.71 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FXR em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FXR?

No passado First Trust Industrials AlphaDEX passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 79.23 e 3.46% após os eventos corporativos.

Faixa diária
78.28 79.41
Faixa anual
60.01 83.71
Fechamento anterior
79.23
Open
79.38
Bid
78.57
Ask
78.87
Low
78.28
High
79.41
Volume
90
Mudança diária
-0.83%
Mudança mensal
0.87%
Mudança de 6 meses
16.76%
Mudança anual
3.46%
07 outubro, terça-feira
12:30
USD
Balança Comercial
Atu.
Projeç.
$​33.988 bilh
Prév.
$​-78.311 bilh
12:30
USD
Volume de Exportações
Atu.
Projeç.
Prév.
$​280.464 bilh
12:30
USD
Volume de Importações
Atu.
Projeç.
Prév.
$​358.775 bilh
14:05
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
16:00
USD
EIA: Previsão do Setor Energético de Curto Prazo
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 3 anos
Atu.
3.576%
Projeç.
Prév.
3.485%
19:00
USD
Mudança de Crédito ao Consumidor do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Mensal)
Atu.
$​0.36 bilh
Projeç.
$​11.24 bilh
Prév.
$​18.05 bilh