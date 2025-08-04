- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FXR: First Trust Industrials AlphaDEX
A taxa do FXR para hoje mudou para -0.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 78.28 e o mais alto foi 79.41.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Industrials AlphaDEX. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXR Notícias
- Should You Invest in the First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR)?
- Weekly Market Pulse: No Data, No Problem
- S&P Global Services PMI: Growth Softened Slightly In September
- ISM Manufacturing PMI: Slower Contraction In September
- The Case For Industrial Development In The Next Cycle
- Richmond Fed Manufacturing Activity Softened Further In September
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Highest Level Since January
- New Highs, Low Drama
- Is First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR) a Strong ETF Right Now?
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- S&P Global Services PMI: Growth Remains Positive In August
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Manufacturing Of Durable Goods On Rebound In The U.S.
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- Curveballs: Tariffs And Shifting Cost Dynamics
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Markets Weekly Outlook – Jackson Hole, NZ Rate Decisions And U.K./EU Inflation Data
- Rates Spark: A 3% Inflation Environment, And Still On The Rise
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- ISM Services PMI: Slow Growth Continued In July
- Should You Invest in the First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR)?
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FXR hoje?
Hoje First Trust Industrials AlphaDEX (FXR) está avaliado em 78.57. O instrumento é negociado dentro de 78.28 - 79.41, o fechamento de ontem foi 79.23, e o volume de negociação atingiu 90. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FXR em tempo real.
As ações de First Trust Industrials AlphaDEX pagam dividendos?
Atualmente First Trust Industrials AlphaDEX está avaliado em 78.57. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.46% e USD. Monitore os movimentos de FXR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FXR?
Você pode comprar ações de First Trust Industrials AlphaDEX (FXR) pelo preço atual 78.57. Ordens geralmente são executadas perto de 78.57 ou 78.87, enquanto 90 e -1.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FXR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FXR?
Investir em First Trust Industrials AlphaDEX envolve considerar a faixa anual 60.01 - 83.71 e o preço atual 78.57. Muitos comparam 0.87% e 16.76% antes de enviar ordens em 78.57 ou 78.87. Estude as mudanças diárias de preço de FXR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund?
O maior preço de First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) no último ano foi 83.71. As ações oscilaram bastante dentro de 60.01 - 83.71, e a comparação com 79.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Industrials AlphaDEX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund?
O menor preço de First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) no ano foi 60.01. A comparação com o preço atual 78.57 e 60.01 - 83.71 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FXR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FXR?
No passado First Trust Industrials AlphaDEX passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 79.23 e 3.46% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 79.23
- Open
- 79.38
- Bid
- 78.57
- Ask
- 78.87
- Low
- 78.28
- High
- 79.41
- Volume
- 90
- Mudança diária
- -0.83%
- Mudança mensal
- 0.87%
- Mudança de 6 meses
- 16.76%
- Mudança anual
- 3.46%
- Atu.
-
- Projeç.
- $33.988 bilh
- Prév.
- $-78.311 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $280.464 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $358.775 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.576%
- Projeç.
- Prév.
- 3.485%
- Atu.
- $0.36 bilh
- Projeç.
- $11.24 bilh
- Prév.
- $18.05 bilh