FXR: First Trust Industrials AlphaDEX
Il tasso di cambio FXR ha avuto una variazione del -1.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 78.28 e ad un massimo di 79.41.
Segui le dinamiche di First Trust Industrials AlphaDEX. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FXR oggi?
Oggi le azioni First Trust Industrials AlphaDEX sono prezzate a 78.28. Viene scambiato all'interno di 78.28 - 79.41, la chiusura di ieri è stata 79.23 e il volume degli scambi ha raggiunto 50. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FXR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust Industrials AlphaDEX pagano dividendi?
First Trust Industrials AlphaDEX è attualmente valutato a 78.28. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.08% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FXR.
Come acquistare azioni FXR?
Puoi acquistare azioni First Trust Industrials AlphaDEX al prezzo attuale di 78.28. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 78.28 o 78.58, mentre 50 e -1.39% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FXR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FXR?
Investire in First Trust Industrials AlphaDEX implica considerare l'intervallo annuale 60.01 - 83.71 e il prezzo attuale 78.28. Molti confrontano 0.50% e 16.33% prima di effettuare ordini su 78.28 o 78.58. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FXR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund?
Il prezzo massimo di First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund nell'ultimo anno è stato 83.71. All'interno di 60.01 - 83.71, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 79.23 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Industrials AlphaDEX utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund?
Il prezzo più basso di First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) nel corso dell'anno è stato 60.01. Confrontandolo con gli attuali 78.28 e 60.01 - 83.71 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FXR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FXR?
First Trust Industrials AlphaDEX ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 79.23 e 3.08%.
- Chiusura Precedente
- 79.23
- Apertura
- 79.38
- Bid
- 78.28
- Ask
- 78.58
- Minimo
- 78.28
- Massimo
- 79.41
- Volume
- 50
- Variazione giornaliera
- -1.20%
- Variazione Mensile
- 0.50%
- Variazione Semestrale
- 16.33%
- Variazione Annuale
- 3.08%
