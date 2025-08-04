クォートセクション
FXR: First Trust Industrials AlphaDEX

78.57 USD 0.66 (0.83%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FXRの今日の為替レートは、-0.83%変化しました。日中、通貨は1あたり78.28の安値と79.41の高値で取引されました。

First Trust Industrials AlphaDEXダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FXR株の現在の価格は？

First Trust Industrials AlphaDEXの株価は本日78.57です。78.28 - 79.41内で取引され、前日の終値は79.23、取引量は90に達しました。FXRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust Industrials AlphaDEXの株は配当を出しますか？

First Trust Industrials AlphaDEXの現在の価格は78.57です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.46%やUSDにも注目します。FXRの動きはライブチャートで確認できます。

FXR株を買う方法は？

First Trust Industrials AlphaDEXの株は現在78.57で購入可能です。注文は通常78.57または78.87付近で行われ、90や-1.02%が市場の動きを示します。FXRの最新情報はライブチャートで確認できます。

FXR株に投資する方法は？

First Trust Industrials AlphaDEXへの投資では、年間の値幅60.01 - 83.71と現在の78.57を考慮します。注文は多くの場合78.57や78.87で行われる前に、0.87%や16.76%と比較されます。FXRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fundの株の最高値は？

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fundの過去1年の最高値は83.71でした。60.01 - 83.71内で株価は大きく変動し、79.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Industrials AlphaDEXのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fundの株の最低値は？

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund(FXR)の年間最安値は60.01でした。現在の78.57や60.01 - 83.71と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FXRの動きはライブチャートで確認できます。

FXRの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust Industrials AlphaDEXは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、79.23、3.46%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
78.28 79.41
1年のレンジ
60.01 83.71
以前の終値
79.23
始値
79.38
買値
78.57
買値
78.87
安値
78.28
高値
79.41
出来高
90
1日の変化
-0.83%
1ヶ月の変化
0.87%
6ヶ月の変化
16.76%
1年の変化
3.46%
