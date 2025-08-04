FXR: First Trust Industrials AlphaDEX
今日FXR汇率已更改-0.83%。当日，交易品种以低点78.28和高点79.41进行交易。
关注First Trust Industrials AlphaDEX动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FXR新闻
常见问题解答
FXR股票今天的价格是多少？
First Trust Industrials AlphaDEX股票今天的定价为78.57。它在78.28 - 79.41范围内交易，昨天的收盘价为79.23，交易量达到90。FXR的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Industrials AlphaDEX股票是否支付股息？
First Trust Industrials AlphaDEX目前的价值为78.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.46%和USD。实时查看图表以跟踪FXR走势。
如何购买FXR股票？
您可以以78.57的当前价格购买First Trust Industrials AlphaDEX股票。订单通常设置在78.57或78.87附近，而90和-1.02%显示市场活动。立即关注FXR的实时图表更新。
如何投资FXR股票？
投资First Trust Industrials AlphaDEX需要考虑年度范围60.01 - 83.71和当前价格78.57。许多人在以78.57或78.87下订单之前，会比较0.87%和。实时查看FXR价格图表，了解每日变化。
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund的最高价格是83.71。在60.01 - 83.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Industrials AlphaDEX的绩效。
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund股票的最低价格是多少？
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund（FXR）的最低价格为60.01。将其与当前的78.57和60.01 - 83.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FXR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FXR股票是什么时候拆分的？
First Trust Industrials AlphaDEX历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、79.23和3.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 79.23
- 开盘价
- 79.38
- 卖价
- 78.57
- 买价
- 78.87
- 最低价
- 78.28
- 最高价
- 79.41
- 交易量
- 90
- 日变化
- -0.83%
- 月变化
- 0.87%
- 6个月变化
- 16.76%
- 年变化
- 3.46%
- 实际值
-
- 预测值
- $33.988 B
- 前值
- $-78.311 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $280.464 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $358.775 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.576%
- 预测值
- 前值
- 3.485%
- 实际值
- $0.36 B
- 预测值
- $11.24 B
- 前值
- $18.05 B