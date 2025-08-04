报价部分
FXR: First Trust Industrials AlphaDEX

78.57 USD 0.66 (0.83%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FXR汇率已更改-0.83%。当日，交易品种以低点78.28和高点79.41进行交易。

关注First Trust Industrials AlphaDEX动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

FXR新闻

常见问题解答

FXR股票今天的价格是多少？

First Trust Industrials AlphaDEX股票今天的定价为78.57。它在78.28 - 79.41范围内交易，昨天的收盘价为79.23，交易量达到90。FXR的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Industrials AlphaDEX股票是否支付股息？

First Trust Industrials AlphaDEX目前的价值为78.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.46%和USD。实时查看图表以跟踪FXR走势。

如何购买FXR股票？

您可以以78.57的当前价格购买First Trust Industrials AlphaDEX股票。订单通常设置在78.57或78.87附近，而90和-1.02%显示市场活动。立即关注FXR的实时图表更新。

如何投资FXR股票？

投资First Trust Industrials AlphaDEX需要考虑年度范围60.01 - 83.71和当前价格78.57。许多人在以78.57或78.87下订单之前，会比较0.87%和。实时查看FXR价格图表，了解每日变化。

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund的最高价格是83.71。在60.01 - 83.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Industrials AlphaDEX的绩效。

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund股票的最低价格是多少？

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund（FXR）的最低价格为60.01。将其与当前的78.57和60.01 - 83.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FXR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FXR股票是什么时候拆分的？

First Trust Industrials AlphaDEX历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、79.23和3.46%中可见。

日范围
78.28 79.41
年范围
60.01 83.71
前一天收盘价
79.23
开盘价
79.38
卖价
78.57
买价
78.87
最低价
78.28
最高价
79.41
交易量
90
日变化
-0.83%
月变化
0.87%
6个月变化
16.76%
年变化
3.46%
07 十月, 星期二
12:30
USD
贸易帐
实际值
预测值
$​33.988 B
前值
$​-78.311 B
12:30
USD
出口
实际值
预测值
前值
$​280.464 B
12:30
USD
进口
实际值
预测值
前值
$​358.775 B
14:05
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA短期能源展望
实际值
预测值
前值
17:00
USD
3年期国债拍卖
实际值
3.576%
预测值
前值
3.485%
19:00
USD
美联储消费信贷月率 m/m
实际值
$​0.36 B
预测值
$​11.24 B
前值
$​18.05 B