FXR: First Trust Industrials AlphaDEX

78.57 USD 0.66 (0.83%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FXR hat sich für heute um -0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.28 bis zu einem Hoch von 79.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust Industrials AlphaDEX-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von FXR heute?

Die Aktie von First Trust Industrials AlphaDEX (FXR) notiert heute bei 78.57. Sie wird innerhalb einer Spanne von 78.28 - 79.41 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 79.23 und das Handelsvolumen erreichte 90. Das Live-Chart von FXR zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie FXR Dividenden?

First Trust Industrials AlphaDEX wird derzeit mit 78.57 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FXR zu verfolgen.

Wie kaufe ich FXR-Aktien?

Sie können Aktien von First Trust Industrials AlphaDEX (FXR) zum aktuellen Kurs von 78.57 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 78.57 oder 78.87 platziert, während 90 und -1.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FXR auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in FXR-Aktien?

Bei einer Investition in First Trust Industrials AlphaDEX müssen die jährliche Spanne 60.01 - 83.71 und der aktuelle Kurs 78.57 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.87% und 16.76%, bevor sie Orders zu 78.57 oder 78.87 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FXR.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund?

Der höchste Kurs von First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) im vergangenen Jahr lag bei 83.71. Innerhalb von 60.01 - 83.71 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 79.23 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Industrials AlphaDEX mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund?

Der niedrigste Kurs von First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) im Laufe des Jahres betrug 60.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 78.57 und der Spanne 60.01 - 83.71 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FXR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von FXR statt?

First Trust Industrials AlphaDEX hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 79.23 und 3.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
78.28 79.41
Jahresspanne
60.01 83.71
Vorheriger Schlusskurs
79.23
Eröffnung
79.38
Bid
78.57
Ask
78.87
Tief
78.28
Hoch
79.41
Volumen
90
Tagesänderung
-0.83%
Monatsänderung
0.87%
6-Monatsänderung
16.76%
Jahresänderung
3.46%
