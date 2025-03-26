Dövizler / FUTY
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FUTY: Fidelity MSCI Utilities Index ETF
55.26 USD 0.50 (0.91%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FUTY fiyatı bugün 0.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.63 ve Yüksek fiyatı olarak 55.36 aralığında işlem gördü.
Fidelity MSCI Utilities Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FUTY haberleri
- Should You Invest in the Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)?
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- UTES: Active Utilities ETF Focused On Total Return (NYSEARCA:UTES)
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- VPU: Understanding The Structure And Suitability Of This Utility ETF (NYSEARCA:VPU)
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Utilities Take Lead As Top U.S. Equity Sector Performer This Year
- Utilities Witness Longest Win Streak Since 2009: ETFs to Play
- Should You Invest in the Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- FUTY: Utilities Dashboard For June 2025 (NYSEARCA:FUTY)
- XLU ETF: A Look At Structure And Composition Of This Popular Utility ETF (NYSEARCA:XLU)
- Chart Of The Day: Do Utilities Offer A Little Bit Of Everything Now?
- U.S. Equities: Getting Granular On Market Insights And Sector Trends
- Trump's Great American Reset: China, Tariffs, And What Could Go Wrong
- Anatomy Of A Market Crisis: Tariffs, Markets And The Economy
- Utilities Sector Update – Competitive Growth, Price Stability, Attractive Dividend Yields
- Volatility Brings Changes To Market Leadership
- Franklin Core Plus Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Fidelity High Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Floating Rate High Income Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFRHX)
Günlük aralık
54.63 55.36
Yıllık aralık
45.94 55.86
- Önceki kapanış
- 54.76
- Açılış
- 54.79
- Satış
- 55.26
- Alış
- 55.56
- Düşük
- 54.63
- Yüksek
- 55.36
- Hacim
- 461
- Günlük değişim
- 0.91%
- Aylık değişim
- 2.01%
- 6 aylık değişim
- 8.69%
- Yıllık değişim
- 6.97%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-450.170 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%