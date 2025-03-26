FiyatlarBölümler
FUTY: Fidelity MSCI Utilities Index ETF

55.26 USD 0.50 (0.91%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FUTY fiyatı bugün 0.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.63 ve Yüksek fiyatı olarak 55.36 aralığında işlem gördü.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
54.63 55.36
Yıllık aralık
45.94 55.86
Önceki kapanış
54.76
Açılış
54.79
Satış
55.26
Alış
55.56
Düşük
54.63
Yüksek
55.36
Hacim
461
Günlük değişim
0.91%
Aylık değişim
2.01%
6 aylık değişim
8.69%
Yıllık değişim
6.97%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%