Divisas / FUTY
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FUTY: Fidelity MSCI Utilities Index ETF
54.71 USD 0.05 (0.09%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FUTY de hoy ha cambiado un -0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 54.63, mientras que el máximo ha alcanzado 54.82.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fidelity MSCI Utilities Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FUTY News
- Should You Invest in the Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)?
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- UTES: Active Utilities ETF Focused On Total Return (NYSEARCA:UTES)
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- VPU: Understanding The Structure And Suitability Of This Utility ETF (NYSEARCA:VPU)
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Utilities Take Lead As Top U.S. Equity Sector Performer This Year
- Utilities Witness Longest Win Streak Since 2009: ETFs to Play
- Should You Invest in the Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- FUTY: Utilities Dashboard For June 2025 (NYSEARCA:FUTY)
- XLU ETF: A Look At Structure And Composition Of This Popular Utility ETF (NYSEARCA:XLU)
- Chart Of The Day: Do Utilities Offer A Little Bit Of Everything Now?
- U.S. Equities: Getting Granular On Market Insights And Sector Trends
- Trump's Great American Reset: China, Tariffs, And What Could Go Wrong
- Anatomy Of A Market Crisis: Tariffs, Markets And The Economy
- Utilities Sector Update – Competitive Growth, Price Stability, Attractive Dividend Yields
- Volatility Brings Changes To Market Leadership
- Franklin Core Plus Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Fidelity High Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Floating Rate High Income Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFRHX)
Rango diario
54.63 54.82
Rango anual
45.94 55.86
- Cierres anteriores
- 54.76
- Open
- 54.79
- Bid
- 54.71
- Ask
- 55.01
- Low
- 54.63
- High
- 54.82
- Volumen
- 101
- Cambio diario
- -0.09%
- Cambio mensual
- 1.00%
- Cambio a 6 meses
- 7.61%
- Cambio anual
- 5.90%