FUTY: Fidelity MSCI Utilities Index ETF
54.76 USD 0.07 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FUTY hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.23 bis zu einem Hoch von 54.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity MSCI Utilities Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FUTY News
Tagesspanne
54.23 54.93
Jahresspanne
45.94 55.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 54.69
- Eröffnung
- 54.35
- Bid
- 54.76
- Ask
- 55.06
- Tief
- 54.23
- Hoch
- 54.93
- Volumen
- 333
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- 1.09%
- 6-Monatsänderung
- 7.71%
- Jahresänderung
- 6.00%