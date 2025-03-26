KurseKategorien
FUTY: Fidelity MSCI Utilities Index ETF

54.76 USD 0.07 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FUTY hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.23 bis zu einem Hoch von 54.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fidelity MSCI Utilities Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
54.23 54.93
Jahresspanne
45.94 55.86
Vorheriger Schlusskurs
54.69
Eröffnung
54.35
Bid
54.76
Ask
55.06
Tief
54.23
Hoch
54.93
Volumen
333
Tagesänderung
0.13%
Monatsänderung
1.09%
6-Monatsänderung
7.71%
Jahresänderung
6.00%
