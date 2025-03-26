КотировкиРазделы
FUTY: Fidelity MSCI Utilities Index ETF

54.71 USD 0.05 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FUTY за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.63, а максимальная — 54.82.

Следите за динамикой Fidelity MSCI Utilities Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
54.63 54.82
Годовой диапазон
45.94 55.86
Предыдущее закрытие
54.76
Open
54.79
Bid
54.71
Ask
55.01
Low
54.63
High
54.82
Объем
101
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
1.00%
6-месячное изменение
7.61%
Годовое изменение
5.90%
