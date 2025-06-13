- Genel bakış
FTXR: First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR fiyatı bugün -0.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.58 ve Yüksek fiyatı olarak 34.64 aralığında işlem gördü.
First Trust Nasdaq Transportation ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Sıkça sorulan sorular
FTXR hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün First Trust Nasdaq Transportation ETF hisse senedi 34.64 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 34.58 - 34.64 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 34.95 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 4 değerine ulaştı. FTXR canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
First Trust Nasdaq Transportation ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
First Trust Nasdaq Transportation ETF hisse senedi şu anda 34.64 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.94% ve USD değerlerini izler. FTXR hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
FTXR hisse senedi nasıl alınır?
First Trust Nasdaq Transportation ETF hisselerini şu anki 34.64 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 34.64 ve Ask 34.94 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 4 ve günlük değişim oranı 0.06% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FTXR fiyat hareketlerini takip edin.
FTXR hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
First Trust Nasdaq Transportation ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 25.47 - 37.32 ve mevcut fiyatı 34.64 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 34.64 veya Ask 34.94 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.06% ve 6 aylık değişim oranı 20.87% değerlerini karşılaştırır. FTXR fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
First Trust Nasdaq Transportation ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
First Trust Nasdaq Transportation ETF hisse senedi yıllık olarak 37.32 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 25.47 - 37.32). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 34.95 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Nasdaq Transportation ETF performansını takip edin.
First Trust Nasdaq Transportation ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) hisse senedi yıllık olarak en düşük 25.47 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 34.64 ve hareket ettiği yıllık aralık 25.47 - 37.32 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FTXR fiyat hareketlerini izleyin.
FTXR hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
First Trust Nasdaq Transportation ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 34.95 ve yıllık değişim oranı 4.94% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 34.95
- Açılış
- 34.62
- Satış
- 34.64
- Alış
- 34.94
- Düşük
- 34.58
- Yüksek
- 34.64
- Hacim
- 4
- Günlük değişim
- -0.89%
- Aylık değişim
- -1.06%
- 6 aylık değişim
- 20.87%
- Yıllık değişim
- 4.94%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 55.2
- Önceki
- 55.1
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 49.8
- Önceki
- 51.7
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.8%
- Önceki
- 4.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.0%
- Önceki
- 3.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 422
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 549
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $57.6 B
- Önceki
- $-344.8 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki