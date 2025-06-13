- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FTXR: First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXRの今日の為替レートは、-0.89%変化しました。日中、通貨は1あたり34.58の安値と34.64の高値で取引されました。
First Trust Nasdaq Transportation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTXR News
- GM Reports 10% Sales Growth In China As Buick, EV Demand Surge - General Motors (NYSE:GM)
- The Case For Industrial Development In The Next Cycle
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- ETFs That Stand to Benefit From the Historic UNP-NSC Merger
- XTN: Avoid This Low Quality Small-Cap-Leaning Transportation ETF
- Industrial Production At Highest Levels Since 2018
- Richmond Fed Manufacturing Activity Deteriorated Further In July
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In June
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- Wabtec Acquires Frauscher For Smarter Rails, Wider Global Footprint - Westinghouse Air Brake (NYSE:WAB)
- S&P Global U.S. Manufacturing PMI: Highest Level In 3 Years
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Remained Weak In June
- Business Conditions Monthly April 2025
- Industrial Realignment: Trade, Ports, And Market Shifts
- Who Will Benefit From Deregulation?
- General Air Cargo In Decline As China-U.S. E-Commerce Boom Slows
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In May
よくあるご質問
FTXR株の現在の価格は？
First Trust Nasdaq Transportation ETFの株価は本日34.64です。34.58 - 34.64内で取引され、前日の終値は34.95、取引量は4に達しました。FTXRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust Nasdaq Transportation ETFの株は配当を出しますか？
First Trust Nasdaq Transportation ETFの現在の価格は34.64です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.94%やUSDにも注目します。FTXRの動きはライブチャートで確認できます。
FTXR株を買う方法は？
First Trust Nasdaq Transportation ETFの株は現在34.64で購入可能です。注文は通常34.64または34.94付近で行われ、4や0.06%が市場の動きを示します。FTXRの最新情報はライブチャートで確認できます。
FTXR株に投資する方法は？
First Trust Nasdaq Transportation ETFへの投資では、年間の値幅25.47 - 37.32と現在の34.64を考慮します。注文は多くの場合34.64や34.94で行われる前に、-1.06%や20.87%と比較されます。FTXRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust Nasdaq Transportation ETFの株の最高値は？
First Trust Nasdaq Transportation ETFの過去1年の最高値は37.32でした。25.47 - 37.32内で株価は大きく変動し、34.95と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Nasdaq Transportation ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust Nasdaq Transportation ETFの株の最低値は？
First Trust Nasdaq Transportation ETF(FTXR)の年間最安値は25.47でした。現在の34.64や25.47 - 37.32と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FTXRの動きはライブチャートで確認できます。
FTXRの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust Nasdaq Transportation ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.95、4.94%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 34.95
- 始値
- 34.62
- 買値
- 34.64
- 買値
- 34.94
- 安値
- 34.58
- 高値
- 34.64
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -0.89%
- 1ヶ月の変化
- -1.06%
- 6ヶ月の変化
- 20.87%
- 1年の変化
- 4.94%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.734%
- 期待
- 前
- 4.651%