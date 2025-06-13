クォートセクション
通貨 / FTXR
株に戻る

FTXR: First Trust Nasdaq Transportation ETF

34.64 USD 0.31 (0.89%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FTXRの今日の為替レートは、-0.89%変化しました。日中、通貨は1あたり34.58の安値と34.64の高値で取引されました。

First Trust Nasdaq Transportation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTXR News

よくあるご質問

FTXR株の現在の価格は？

First Trust Nasdaq Transportation ETFの株価は本日34.64です。34.58 - 34.64内で取引され、前日の終値は34.95、取引量は4に達しました。FTXRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust Nasdaq Transportation ETFの株は配当を出しますか？

First Trust Nasdaq Transportation ETFの現在の価格は34.64です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.94%やUSDにも注目します。FTXRの動きはライブチャートで確認できます。

FTXR株を買う方法は？

First Trust Nasdaq Transportation ETFの株は現在34.64で購入可能です。注文は通常34.64または34.94付近で行われ、4や0.06%が市場の動きを示します。FTXRの最新情報はライブチャートで確認できます。

FTXR株に投資する方法は？

First Trust Nasdaq Transportation ETFへの投資では、年間の値幅25.47 - 37.32と現在の34.64を考慮します。注文は多くの場合34.64や34.94で行われる前に、-1.06%や20.87%と比較されます。FTXRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust Nasdaq Transportation ETFの株の最高値は？

First Trust Nasdaq Transportation ETFの過去1年の最高値は37.32でした。25.47 - 37.32内で株価は大きく変動し、34.95と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Nasdaq Transportation ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust Nasdaq Transportation ETFの株の最低値は？

First Trust Nasdaq Transportation ETF(FTXR)の年間最安値は25.47でした。現在の34.64や25.47 - 37.32と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FTXRの動きはライブチャートで確認できます。

FTXRの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust Nasdaq Transportation ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.95、4.94%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
34.58 34.64
1年のレンジ
25.47 37.32
以前の終値
34.95
始値
34.62
買値
34.64
買値
34.94
安値
34.58
高値
34.64
出来高
4
1日の変化
-0.89%
1ヶ月の変化
-1.06%
6ヶ月の変化
20.87%
1年の変化
4.94%
09 10月, 木曜日
12:30
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
12:35
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
12:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
WASDE報告書
実際
期待
16:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
30年債入札
実際
4.734%
期待
4.651%
19:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待