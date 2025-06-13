CotaçõesSeções
Moedas / FTXR
FTXR: First Trust Nasdaq Transportation ETF

34.64 USD 0.31 (0.89%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FTXR para hoje mudou para -0.89%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.58 e o mais alto foi 34.64.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Nasdaq Transportation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

FTXR Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FTXR hoje?

Hoje First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) está avaliado em 34.64. O instrumento é negociado dentro de 34.58 - 34.64, o fechamento de ontem foi 34.95, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FTXR em tempo real.

As ações de First Trust Nasdaq Transportation ETF pagam dividendos?

Atualmente First Trust Nasdaq Transportation ETF está avaliado em 34.64. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.94% e USD. Monitore os movimentos de FTXR no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FTXR?

Você pode comprar ações de First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) pelo preço atual 34.64. Ordens geralmente são executadas perto de 34.64 ou 34.94, enquanto 4 e 0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FTXR no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FTXR?

Investir em First Trust Nasdaq Transportation ETF envolve considerar a faixa anual 25.47 - 37.32 e o preço atual 34.64. Muitos comparam -1.06% e 20.87% antes de enviar ordens em 34.64 ou 34.94. Estude as mudanças diárias de preço de FTXR no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações First Trust Nasdaq Transportation ETF?

O maior preço de First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) no último ano foi 37.32. As ações oscilaram bastante dentro de 25.47 - 37.32, e a comparação com 34.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Nasdaq Transportation ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Nasdaq Transportation ETF?

O menor preço de First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) no ano foi 25.47. A comparação com o preço atual 34.64 e 25.47 - 37.32 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FTXR em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FTXR?

No passado First Trust Nasdaq Transportation ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.95 e 4.94% após os eventos corporativos.

Faixa diária
34.58 34.64
Faixa anual
25.47 37.32
Fechamento anterior
34.95
Open
34.62
Bid
34.64
Ask
34.94
Low
34.58
High
34.64
Volume
4
Mudança diária
-0.89%
Mudança mensal
-1.06%
Mudança de 6 meses
20.87%
Mudança anual
4.94%
10 outubro, sexta-feira
14:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
Projeç.
55.2
Prév.
55.1
14:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
Projeç.
49.8
Prév.
51.7
14:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
Projeç.
4.8%
Prév.
4.7%
14:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
Projeç.
4.0%
Prév.
3.7%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
422
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
549
18:00
USD
Saldo Orçamental Federal
Atu.
Projeç.
$​57.6 bilh
Prév.
$​-344.8 bilh
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.