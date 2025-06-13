- Visão do mercado
FTXR: First Trust Nasdaq Transportation ETF
A taxa do FTXR para hoje mudou para -0.89%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.58 e o mais alto foi 34.64.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Nasdaq Transportation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FTXR Notícias
- GM Reports 10% Sales Growth In China As Buick, EV Demand Surge - General Motors (NYSE:GM)
- The Case For Industrial Development In The Next Cycle
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- ETFs That Stand to Benefit From the Historic UNP-NSC Merger
- XTN: Avoid This Low Quality Small-Cap-Leaning Transportation ETF
- Industrial Production At Highest Levels Since 2018
- Richmond Fed Manufacturing Activity Deteriorated Further In July
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In June
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- Wabtec Acquires Frauscher For Smarter Rails, Wider Global Footprint - Westinghouse Air Brake (NYSE:WAB)
- S&P Global U.S. Manufacturing PMI: Highest Level In 3 Years
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Remained Weak In June
- Business Conditions Monthly April 2025
- Industrial Realignment: Trade, Ports, And Market Shifts
- Who Will Benefit From Deregulation?
- General Air Cargo In Decline As China-U.S. E-Commerce Boom Slows
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In May
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FTXR hoje?
Hoje First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) está avaliado em 34.64. O instrumento é negociado dentro de 34.58 - 34.64, o fechamento de ontem foi 34.95, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FTXR em tempo real.
As ações de First Trust Nasdaq Transportation ETF pagam dividendos?
Atualmente First Trust Nasdaq Transportation ETF está avaliado em 34.64. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.94% e USD. Monitore os movimentos de FTXR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FTXR?
Você pode comprar ações de First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) pelo preço atual 34.64. Ordens geralmente são executadas perto de 34.64 ou 34.94, enquanto 4 e 0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FTXR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FTXR?
Investir em First Trust Nasdaq Transportation ETF envolve considerar a faixa anual 25.47 - 37.32 e o preço atual 34.64. Muitos comparam -1.06% e 20.87% antes de enviar ordens em 34.64 ou 34.94. Estude as mudanças diárias de preço de FTXR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Nasdaq Transportation ETF?
O maior preço de First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) no último ano foi 37.32. As ações oscilaram bastante dentro de 25.47 - 37.32, e a comparação com 34.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Nasdaq Transportation ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Nasdaq Transportation ETF?
O menor preço de First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) no ano foi 25.47. A comparação com o preço atual 34.64 e 25.47 - 37.32 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FTXR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FTXR?
No passado First Trust Nasdaq Transportation ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.95 e 4.94% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 34.95
- Open
- 34.62
- Bid
- 34.64
- Ask
- 34.94
- Low
- 34.58
- High
- 34.64
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.89%
- Mudança mensal
- -1.06%
- Mudança de 6 meses
- 20.87%
- Mudança anual
- 4.94%
