CotizacionesSecciones
Divisas / FTXR
Volver a Acciones

FTXR: First Trust Nasdaq Transportation ETF

34.64 USD 0.31 (0.89%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FTXR de hoy ha cambiado un -0.89%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.58, mientras que el máximo ha alcanzado 34.64.

Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Nasdaq Transportation ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTXR News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de FTXR hoy?

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) se evalúa hoy en 34.64. El instrumento se negocia dentro de 34.58 - 34.64; el cierre de ayer ha sido 34.95 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FTXR en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Nasdaq Transportation ETF?

First Trust Nasdaq Transportation ETF se evalúa actualmente en 34.64. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.94% y USD. Monitoree los movimientos de FTXR en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de FTXR?

Puede comprar acciones de First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) al precio actual de 34.64. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 34.64 o 34.94, mientras que 4 y 0.06% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FTXR en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de FTXR?

Invertir en First Trust Nasdaq Transportation ETF implica tener en cuenta el rango anual 25.47 - 37.32 y el precio actual 34.64. Muchos comparan -1.06% y 20.87% antes de colocar órdenes en 34.64 o 34.94. Estudie los cambios diarios de precios de FTXR en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Nasdaq Transportation ETF?

El precio más alto de First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) en el último año ha sido 37.32. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.47 - 37.32, una comparación con 34.95 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Nasdaq Transportation ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Nasdaq Transportation ETF?

El precio más bajo de First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) para el año ha sido 25.47. La comparación con los actuales 34.64 y 25.47 - 37.32 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FTXR en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FTXR?

En el pasado, First Trust Nasdaq Transportation ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 34.95 y 4.94% después de las acciones corporativas.

Rango diario
34.58 34.64
Rango anual
25.47 37.32
Cierres anteriores
34.95
Open
34.62
Bid
34.64
Ask
34.94
Low
34.58
High
34.64
Volumen
4
Cambio diario
-0.89%
Cambio mensual
-1.06%
Cambio a 6 meses
20.87%
Cambio anual
4.94%
09 octubre, jueves
12:30
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:35
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
12:45
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
16:00
USD
Informe sobre la Valoración de la Oferta y la Demanda en la Agricultura Mundial
Act.
Pronós.
Prev.
16:45
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de Bonos del Estado a 30 Años
Act.
4.734%
Pronós.
Prev.
4.651%
19:45
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.