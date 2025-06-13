- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FTXR: First Trust Nasdaq Transportation ETF
Der Wechselkurs von FTXR hat sich für heute um -0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.58 bis zu einem Hoch von 34.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Nasdaq Transportation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTXR News
- GM Reports 10% Sales Growth In China As Buick, EV Demand Surge - General Motors (NYSE:GM)
- The Case For Industrial Development In The Next Cycle
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- ETFs That Stand to Benefit From the Historic UNP-NSC Merger
- XTN: Avoid This Low Quality Small-Cap-Leaning Transportation ETF
- Industrial Production At Highest Levels Since 2018
- Richmond Fed Manufacturing Activity Deteriorated Further In July
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In June
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- Wabtec Acquires Frauscher For Smarter Rails, Wider Global Footprint - Westinghouse Air Brake (NYSE:WAB)
- S&P Global U.S. Manufacturing PMI: Highest Level In 3 Years
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Remained Weak In June
- Business Conditions Monthly April 2025
- Industrial Realignment: Trade, Ports, And Market Shifts
- Who Will Benefit From Deregulation?
- General Air Cargo In Decline As China-U.S. E-Commerce Boom Slows
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In May
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FTXR heute?
Die Aktie von First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) notiert heute bei 34.64. Sie wird innerhalb einer Spanne von 34.58 - 34.64 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.95 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von FTXR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FTXR Dividenden?
First Trust Nasdaq Transportation ETF wird derzeit mit 34.64 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.94% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FTXR zu verfolgen.
Wie kaufe ich FTXR-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) zum aktuellen Kurs von 34.64 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 34.64 oder 34.94 platziert, während 4 und 0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FTXR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FTXR-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Nasdaq Transportation ETF müssen die jährliche Spanne 25.47 - 37.32 und der aktuelle Kurs 34.64 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.06% und 20.87%, bevor sie Orders zu 34.64 oder 34.94 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FTXR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Nasdaq Transportation ETF?
Der höchste Kurs von First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) im vergangenen Jahr lag bei 37.32. Innerhalb von 25.47 - 37.32 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.95 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Nasdaq Transportation ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Nasdaq Transportation ETF?
Der niedrigste Kurs von First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) im Laufe des Jahres betrug 25.47. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 34.64 und der Spanne 25.47 - 37.32 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FTXR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FTXR statt?
First Trust Nasdaq Transportation ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.95 und 4.94% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.95
- Eröffnung
- 34.62
- Bid
- 34.64
- Ask
- 34.94
- Tief
- 34.58
- Hoch
- 34.64
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.89%
- Monatsänderung
- -1.06%
- 6-Monatsänderung
- 20.87%
- Jahresänderung
- 4.94%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.734%
- Erw
- Vorh
- 4.651%