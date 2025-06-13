KurseKategorien
FTXR: First Trust Nasdaq Transportation ETF

34.64 USD 0.31 (0.89%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FTXR hat sich für heute um -0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.58 bis zu einem Hoch von 34.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust Nasdaq Transportation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Die Aktie von First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) notiert heute bei 34.64. Sie wird innerhalb einer Spanne von 34.58 - 34.64 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.95 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von FTXR zeigt diese Aktualisierungen.

First Trust Nasdaq Transportation ETF wird derzeit mit 34.64 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.94% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FTXR zu verfolgen.

Sie können Aktien von First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) zum aktuellen Kurs von 34.64 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 34.64 oder 34.94 platziert, während 4 und 0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FTXR auf dem Live-Chart.

Bei einer Investition in First Trust Nasdaq Transportation ETF müssen die jährliche Spanne 25.47 - 37.32 und der aktuelle Kurs 34.64 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.06% und 20.87%, bevor sie Orders zu 34.64 oder 34.94 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FTXR.

Der höchste Kurs von First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) im vergangenen Jahr lag bei 37.32. Innerhalb von 25.47 - 37.32 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.95 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Nasdaq Transportation ETF mithilfe des Live-Charts.

Der niedrigste Kurs von First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) im Laufe des Jahres betrug 25.47. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 34.64 und der Spanne 25.47 - 37.32 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FTXR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

First Trust Nasdaq Transportation ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.95 und 4.94% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
34.58 34.64
Jahresspanne
25.47 37.32
Vorheriger Schlusskurs
34.95
Eröffnung
34.62
Bid
34.64
Ask
34.94
Tief
34.58
Hoch
34.64
Volumen
4
Tagesänderung
-0.89%
Monatsänderung
-1.06%
6-Monatsänderung
20.87%
Jahresänderung
4.94%
