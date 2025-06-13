报价部分
FTXR: First Trust Nasdaq Transportation ETF

34.64 USD 0.31 (0.89%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FTXR汇率已更改-0.89%。当日，交易品种以低点34.58和高点34.64进行交易。

关注First Trust Nasdaq Transportation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

FTXR新闻

常见问题解答

FTXR股票今天的价格是多少？

First Trust Nasdaq Transportation ETF股票今天的定价为34.64。它在34.58 - 34.64范围内交易，昨天的收盘价为34.95，交易量达到4。FTXR的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Nasdaq Transportation ETF股票是否支付股息？

First Trust Nasdaq Transportation ETF目前的价值为34.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.94%和USD。实时查看图表以跟踪FTXR走势。

如何购买FTXR股票？

您可以以34.64的当前价格购买First Trust Nasdaq Transportation ETF股票。订单通常设置在34.64或34.94附近，而4和0.06%显示市场活动。立即关注FTXR的实时图表更新。

如何投资FTXR股票？

投资First Trust Nasdaq Transportation ETF需要考虑年度范围25.47 - 37.32和当前价格34.64。许多人在以34.64或34.94下订单之前，会比较-1.06%和。实时查看FTXR价格图表，了解每日变化。

First Trust Nasdaq Transportation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Nasdaq Transportation ETF的最高价格是37.32。在25.47 - 37.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Nasdaq Transportation ETF的绩效。

First Trust Nasdaq Transportation ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Nasdaq Transportation ETF（FTXR）的最低价格为25.47。将其与当前的34.64和25.47 - 37.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTXR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTXR股票是什么时候拆分的？

First Trust Nasdaq Transportation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.95和4.94%中可见。

日范围
34.58 34.64
年范围
25.47 37.32
前一天收盘价
34.95
开盘价
34.62
卖价
34.64
买价
34.94
最低价
34.58
最高价
34.64
交易量
4
日变化
-0.89%
月变化
-1.06%
6个月变化
20.87%
年变化
4.94%
