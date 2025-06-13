CotationsSections
Devises / FTXR
FTXR: First Trust Nasdaq Transportation ETF

34.58 USD 0.37 (1.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FTXR a changé de -1.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.58 et à un maximum de 34.62.

Suivez la dynamique First Trust Nasdaq Transportation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FTXR aujourd'hui ?

L'action First Trust Nasdaq Transportation ETF est cotée à 34.58 aujourd'hui. Elle se négocie dans 34.58 - 34.62, a clôturé hier à 34.95 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de FTXR présente ces mises à jour.

L'action First Trust Nasdaq Transportation ETF verse-t-elle des dividendes ?

First Trust Nasdaq Transportation ETF est actuellement valorisé à 34.58. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.76% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FTXR.

Comment acheter des actions FTXR ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust Nasdaq Transportation ETF au cours actuel de 34.58. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.58 ou de 34.88, le 3 et le -0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FTXR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FTXR ?

Investir dans First Trust Nasdaq Transportation ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.47 - 37.32 et le prix actuel 34.58. Beaucoup comparent -1.23% et 20.66% avant de passer des ordres à 34.58 ou 34.88. Consultez le graphique du cours de FTXR en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Nasdaq Transportation ETF ?

Le cours le plus élevé de First Trust Nasdaq Transportation ETF l'année dernière était 37.32. Au cours de 25.47 - 37.32, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.95 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Nasdaq Transportation ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Nasdaq Transportation ETF ?

Le cours le plus bas de First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) sur l'année a été 25.47. Sa comparaison avec 34.58 et 25.47 - 37.32 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FTXR sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FTXR a-t-elle été divisée ?

First Trust Nasdaq Transportation ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.95 et 4.76% après les opérations sur titres.

Range quotidien
34.58 34.62
Range Annuel
25.47 37.32
Clôture Précédente
34.95
Ouverture
34.62
Bid
34.58
Ask
34.88
Plus Bas
34.58
Plus Haut
34.62
Volume
3
Changement quotidien
-1.06%
Changement Mensuel
-1.23%
Changement à 6 Mois
20.66%
Changement Annuel
4.76%
09 octobre, jeudi
12:30
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
12:35
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
12:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Rapport WASDE
Act
Fcst
Prev
16:45
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente aux enchères d’obligations à 30 ans
Act
4.734%
Fcst
Prev
4.651%
19:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev