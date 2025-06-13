- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FTXR: First Trust Nasdaq Transportation ETF
Le taux de change de FTXR a changé de -1.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.58 et à un maximum de 34.62.
Suivez la dynamique First Trust Nasdaq Transportation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTXR Nouvelles
- GM Reports 10% Sales Growth In China As Buick, EV Demand Surge - General Motors (NYSE:GM)
- The Case For Industrial Development In The Next Cycle
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- ETFs That Stand to Benefit From the Historic UNP-NSC Merger
- XTN: Avoid This Low Quality Small-Cap-Leaning Transportation ETF
- Industrial Production At Highest Levels Since 2018
- Richmond Fed Manufacturing Activity Deteriorated Further In July
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In June
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- Wabtec Acquires Frauscher For Smarter Rails, Wider Global Footprint - Westinghouse Air Brake (NYSE:WAB)
- S&P Global U.S. Manufacturing PMI: Highest Level In 3 Years
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Remained Weak In June
- Business Conditions Monthly April 2025
- Industrial Realignment: Trade, Ports, And Market Shifts
- Who Will Benefit From Deregulation?
- General Air Cargo In Decline As China-U.S. E-Commerce Boom Slows
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In May
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FTXR aujourd'hui ?
L'action First Trust Nasdaq Transportation ETF est cotée à 34.58 aujourd'hui. Elle se négocie dans 34.58 - 34.62, a clôturé hier à 34.95 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de FTXR présente ces mises à jour.
L'action First Trust Nasdaq Transportation ETF verse-t-elle des dividendes ?
First Trust Nasdaq Transportation ETF est actuellement valorisé à 34.58. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.76% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FTXR.
Comment acheter des actions FTXR ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust Nasdaq Transportation ETF au cours actuel de 34.58. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.58 ou de 34.88, le 3 et le -0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FTXR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FTXR ?
Investir dans First Trust Nasdaq Transportation ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.47 - 37.32 et le prix actuel 34.58. Beaucoup comparent -1.23% et 20.66% avant de passer des ordres à 34.58 ou 34.88. Consultez le graphique du cours de FTXR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Nasdaq Transportation ETF ?
Le cours le plus élevé de First Trust Nasdaq Transportation ETF l'année dernière était 37.32. Au cours de 25.47 - 37.32, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.95 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Nasdaq Transportation ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Nasdaq Transportation ETF ?
Le cours le plus bas de First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) sur l'année a été 25.47. Sa comparaison avec 34.58 et 25.47 - 37.32 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FTXR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FTXR a-t-elle été divisée ?
First Trust Nasdaq Transportation ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.95 et 4.76% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 34.95
- Ouverture
- 34.62
- Bid
- 34.58
- Ask
- 34.88
- Plus Bas
- 34.58
- Plus Haut
- 34.62
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- -1.06%
- Changement Mensuel
- -1.23%
- Changement à 6 Mois
- 20.66%
- Changement Annuel
- 4.76%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 4.734%
- Fcst
- Prev
- 4.651%