FTXR: First Trust Nasdaq Transportation ETF

34.64 USD 0.31 (0.89%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FTXR за сегодня изменился на -0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.58, а максимальная — 34.64.

Следите за динамикой First Trust Nasdaq Transportation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTXR сегодня?

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) сегодня оценивается на уровне 34.64. Инструмент торгуется в пределах 34.58 - 34.64, вчерашнее закрытие составило 34.95, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTXR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Nasdaq Transportation ETF?

First Trust Nasdaq Transportation ETF в настоящее время оценивается в 34.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.94% и USD. Отслеживайте движения FTXR на графике в реальном времени.

Как купить акции FTXR?

Вы можете купить акции First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) по текущей цене 34.64. Ордера обычно размещаются около 34.64 или 34.94, тогда как 4 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTXR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTXR?

Инвестирование в First Trust Nasdaq Transportation ETF предполагает учет годового диапазона 25.47 - 37.32 и текущей цены 34.64. Многие сравнивают -1.06% и 20.87% перед размещением ордеров на 34.64 или 34.94. Изучайте ежедневные изменения цены FTXR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Nasdaq Transportation ETF?

Самая высокая цена First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) за последний год составила 37.32. Акции заметно колебались в пределах 25.47 - 37.32, сравнение с 34.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Nasdaq Transportation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Nasdaq Transportation ETF?

Самая низкая цена First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) за год составила 25.47. Сравнение с текущими 34.64 и 25.47 - 37.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTXR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTXR?

В прошлом First Trust Nasdaq Transportation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.95 и 4.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.58 34.64
Годовой диапазон
25.47 37.32
Предыдущее закрытие
34.95
Open
34.62
Bid
34.64
Ask
34.94
Low
34.58
High
34.64
Объем
4
Дневное изменение
-0.89%
Месячное изменение
-1.06%
6-месячное изменение
20.87%
Годовое изменение
4.94%
10 октября, пятница
14:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
55.2
Пред.
55.1
14:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
49.8
Пред.
51.7
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
4.8%
Пред.
4.7%
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
4.0%
Пред.
3.7%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
422
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
549
18:00
USD
Баланс федерального бюджета
Акт.
Прог.
$​57.6 млрд
Пред.
$​-344.8 млрд
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.