FTXR: First Trust Nasdaq Transportation ETF
Курс FTXR за сегодня изменился на -0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.58, а максимальная — 34.64.
Следите за динамикой First Trust Nasdaq Transportation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FTXR
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTXR сегодня?
First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) сегодня оценивается на уровне 34.64. Инструмент торгуется в пределах 34.58 - 34.64, вчерашнее закрытие составило 34.95, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTXR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Nasdaq Transportation ETF?
First Trust Nasdaq Transportation ETF в настоящее время оценивается в 34.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.94% и USD. Отслеживайте движения FTXR на графике в реальном времени.
Как купить акции FTXR?
Вы можете купить акции First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) по текущей цене 34.64. Ордера обычно размещаются около 34.64 или 34.94, тогда как 4 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTXR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTXR?
Инвестирование в First Trust Nasdaq Transportation ETF предполагает учет годового диапазона 25.47 - 37.32 и текущей цены 34.64. Многие сравнивают -1.06% и 20.87% перед размещением ордеров на 34.64 или 34.94. Изучайте ежедневные изменения цены FTXR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Nasdaq Transportation ETF?
Самая высокая цена First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) за последний год составила 37.32. Акции заметно колебались в пределах 25.47 - 37.32, сравнение с 34.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Nasdaq Transportation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Nasdaq Transportation ETF?
Самая низкая цена First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) за год составила 25.47. Сравнение с текущими 34.64 и 25.47 - 37.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTXR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTXR?
В прошлом First Trust Nasdaq Transportation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.95 и 4.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.95
- Open
- 34.62
- Bid
- 34.64
- Ask
- 34.94
- Low
- 34.58
- High
- 34.64
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.89%
- Месячное изменение
- -1.06%
- 6-месячное изменение
- 20.87%
- Годовое изменение
- 4.94%
- Акт.
-
- Прог.
- 55.2
- Пред.
- 55.1
- Акт.
-
- Прог.
- 49.8
- Пред.
- 51.7
- Акт.
-
- Прог.
- 4.8%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.0%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 422
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- $57.6 млрд
- Пред.
- $-344.8 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.