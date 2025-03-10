FTXG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF hisse senedi 21.33 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 21.30 - 21.55 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 21.56 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 38 değerine ulaştı. FTXG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF hisse senedi şu anda 21.33 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -12.11% ve USD değerlerini izler. FTXG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FTXG hisse senedi nasıl alınır? First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF hisselerini şu anki 21.33 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 21.33 ve Ask 21.63 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 38 ve günlük değişim oranı -0.97% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FTXG fiyat hareketlerini takip edin.

FTXG hisse senedine nasıl yatırım yapılır? First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 21.23 - 24.71 ve mevcut fiyatı 21.33 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 21.33 veya Ask 21.63 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.56% ve 6 aylık değişim oranı -7.06% değerlerini karşılaştırır. FTXG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF hisse senedi yıllık olarak 24.71 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 21.23 - 24.71). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 21.56 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF performansını takip edin.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 21.23 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 21.33 ve hareket ettiği yıllık aralık 21.23 - 24.71 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FTXG fiyat hareketlerini izleyin.