FTXG: First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
FTXG fiyatı bugün -1.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.30 ve Yüksek fiyatı olarak 21.55 aralığında işlem gördü.
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
FTXG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF hisse senedi 21.33 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 21.30 - 21.55 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 21.56 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 38 değerine ulaştı. FTXG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF hisse senedi şu anda 21.33 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -12.11% ve USD değerlerini izler. FTXG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
FTXG hisse senedi nasıl alınır?
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF hisselerini şu anki 21.33 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 21.33 ve Ask 21.63 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 38 ve günlük değişim oranı -0.97% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FTXG fiyat hareketlerini takip edin.
FTXG hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 21.23 - 24.71 ve mevcut fiyatı 21.33 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 21.33 veya Ask 21.63 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.56% ve 6 aylık değişim oranı -7.06% değerlerini karşılaştırır. FTXG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF hisse senedi yıllık olarak 24.71 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 21.23 - 24.71). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 21.56 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF performansını takip edin.
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 21.23 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 21.33 ve hareket ettiği yıllık aralık 21.23 - 24.71 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FTXG fiyat hareketlerini izleyin.
FTXG hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 21.56 ve yıllık değişim oranı -12.11% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 21.56
- Açılış
- 21.54
- Satış
- 21.33
- Alış
- 21.63
- Düşük
- 21.30
- Yüksek
- 21.55
- Hacim
- 38
- Günlük değişim
- -1.07%
- Aylık değişim
- -0.56%
- 6 aylık değişim
- -7.06%
- Yıllık değişim
- -12.11%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 4.651%