FTXG: First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

21.33 USD 0.23 (1.07%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FTXG ha avuto una variazione del -1.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.30 e ad un massimo di 21.55.

Segui le dinamiche di First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

FTXG News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FTXG oggi?

Oggi le azioni First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF sono prezzate a 21.33. Viene scambiato all'interno di 21.30 - 21.55, la chiusura di ieri è stata 21.56 e il volume degli scambi ha raggiunto 38. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FTXG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF pagano dividendi?

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF è attualmente valutato a 21.33. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -12.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FTXG.

Come acquistare azioni FTXG?

Puoi acquistare azioni First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF al prezzo attuale di 21.33. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.33 o 21.63, mentre 38 e -0.97% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FTXG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FTXG?

Investire in First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.23 - 24.71 e il prezzo attuale 21.33. Molti confrontano -0.56% e -7.06% prima di effettuare ordini su 21.33 o 21.63. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FTXG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?

Il prezzo massimo di First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF nell'ultimo anno è stato 24.71. All'interno di 21.23 - 24.71, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.56 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?

Il prezzo più basso di First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) nel corso dell'anno è stato 21.23. Confrontandolo con gli attuali 21.33 e 21.23 - 24.71 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FTXG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FTXG?

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.56 e -12.11%.

Intervallo Giornaliero
21.30 21.55
Intervallo Annuale
21.23 24.71
Chiusura Precedente
21.56
Apertura
21.54
Bid
21.33
Ask
21.63
Minimo
21.30
Massimo
21.55
Volume
38
Variazione giornaliera
-1.07%
Variazione Mensile
-0.56%
Variazione Semestrale
-7.06%
Variazione Annuale
-12.11%
