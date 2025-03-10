- Panoramica
FTXG: First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
Il tasso di cambio FTXG ha avuto una variazione del -1.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.30 e ad un massimo di 21.55.
Segui le dinamiche di First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FTXG News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FTXG oggi?
Oggi le azioni First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF sono prezzate a 21.33. Viene scambiato all'interno di 21.30 - 21.55, la chiusura di ieri è stata 21.56 e il volume degli scambi ha raggiunto 38. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FTXG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF pagano dividendi?
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF è attualmente valutato a 21.33. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -12.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FTXG.
Come acquistare azioni FTXG?
Puoi acquistare azioni First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF al prezzo attuale di 21.33. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.33 o 21.63, mentre 38 e -0.97% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FTXG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FTXG?
Investire in First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.23 - 24.71 e il prezzo attuale 21.33. Molti confrontano -0.56% e -7.06% prima di effettuare ordini su 21.33 o 21.63. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FTXG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?
Il prezzo massimo di First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF nell'ultimo anno è stato 24.71. All'interno di 21.23 - 24.71, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.56 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?
Il prezzo più basso di First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) nel corso dell'anno è stato 21.23. Confrontandolo con gli attuali 21.33 e 21.23 - 24.71 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FTXG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FTXG?
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.56 e -12.11%.
- Chiusura Precedente
- 21.56
- Apertura
- 21.54
- Bid
- 21.33
- Ask
- 21.63
- Minimo
- 21.30
- Massimo
- 21.55
- Volume
- 38
- Variazione giornaliera
- -1.07%
- Variazione Mensile
- -0.56%
- Variazione Semestrale
- -7.06%
- Variazione Annuale
- -12.11%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 3.715 M
- Fcst
- 3.334 M
- Prev
- 1.792 M
- Agire
- -0.763 M
- Fcst
- -0.205 M
- Prev
- -0.271 M
- Agire
- 4.117%
- Fcst
- Prev
- 4.033%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev