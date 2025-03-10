- Panorámica
FTXG: First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
El tipo de cambio de FTXG de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.28, mientras que el máximo ha alcanzado 21.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FTXG News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FTXG hoy?
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) se evalúa hoy en 21.33. El instrumento se negocia dentro de 21.28 - 21.39; el cierre de ayer ha sido 21.33 y el volumen comercial ha alcanzado 33. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FTXG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF se evalúa actualmente en 21.33. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -12.11% y USD. Monitoree los movimientos de FTXG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FTXG?
Puede comprar acciones de First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) al precio actual de 21.33. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.33 o 21.63, mientras que 33 y -0.28% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FTXG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FTXG?
Invertir en First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF implica tener en cuenta el rango anual 21.23 - 24.71 y el precio actual 21.33. Muchos comparan -0.56% y -7.06% antes de colocar órdenes en 21.33 o 21.63. Estudie los cambios diarios de precios de FTXG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?
El precio más alto de First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) en el último año ha sido 24.71. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.23 - 24.71, una comparación con 21.33 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?
El precio más bajo de First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) para el año ha sido 21.23. La comparación con los actuales 21.33 y 21.23 - 24.71 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FTXG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FTXG?
En el pasado, First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.33 y -12.11% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 21.33
- Open
- 21.39
- Bid
- 21.33
- Ask
- 21.63
- Low
- 21.28
- High
- 21.39
- Volumen
- 33
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -0.56%
- Cambio a 6 meses
- -7.06%
- Cambio anual
- -12.11%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.734%
- Pronós.
- Prev.
- 4.651%