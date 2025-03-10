- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FTXG: First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
Le taux de change de FTXG a changé de -1.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.30 et à un maximum de 21.55.
Suivez la dynamique First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTXG Nouvelles
- Why Is This the Best Time to Bet on Consumer Staples ETFs?
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- Invest Like Warren Buffett With These ETFs
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- U.S. Retail/Restaurant 2025 Mid-Year Outlook
- Weekly Commentary: 'Real Economy Sphere Vs. Financial Sphere' Q1 2025 Z.1
- Vacation Plans Shrink With Consumer Confidence
- Corona Beer Maker Talks Tariff Impact, Issues Conservative Outlook - Constellation Brands (NYSE:STZ)
- China Hits Its Largest US Import, Soybeans, With Tariffs Along With Other Agricultural Products: Here's A List Of Stocks, ETFs That Could Be Impacted - Bunge Global (NYSE:BG), Archer-Daniels Midland (NYSE:ADM)
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FTXG aujourd'hui ?
L'action First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF est cotée à 21.33 aujourd'hui. Elle se négocie dans 21.30 - 21.55, a clôturé hier à 21.56 et son volume d'échange a atteint 38. Le graphique en temps réel du cours de FTXG présente ces mises à jour.
L'action First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF verse-t-elle des dividendes ?
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF est actuellement valorisé à 21.33. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -12.11% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FTXG.
Comment acheter des actions FTXG ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF au cours actuel de 21.33. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.33 ou de 21.63, le 38 et le -0.97% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FTXG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FTXG ?
Investir dans First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.23 - 24.71 et le prix actuel 21.33. Beaucoup comparent -0.56% et -7.06% avant de passer des ordres à 21.33 ou 21.63. Consultez le graphique du cours de FTXG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ?
Le cours le plus élevé de First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF l'année dernière était 24.71. Au cours de 21.23 - 24.71, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.56 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ?
Le cours le plus bas de First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) sur l'année a été 21.23. Sa comparaison avec 21.33 et 21.23 - 24.71 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FTXG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FTXG a-t-elle été divisée ?
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.56 et -12.11% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.56
- Ouverture
- 21.54
- Bid
- 21.33
- Ask
- 21.63
- Plus Bas
- 21.30
- Plus Haut
- 21.55
- Volume
- 38
- Changement quotidien
- -1.07%
- Changement Mensuel
- -0.56%
- Changement à 6 Mois
- -7.06%
- Changement Annuel
- -12.11%
- Act
- 3.715 M
- Fcst
- 3.334 M
- Prev
- 1.792 M
- Act
- -0.763 M
- Fcst
- -0.205 M
- Prev
- -0.271 M
- Act
- 4.117%
- Fcst
- Prev
- 4.033%
- Act
-
- Fcst
- Prev