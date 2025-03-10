- Обзор рынка
FTXG: First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
Курс FTXG за сегодня изменился на -1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.30, а максимальная — 21.55.
Следите за динамикой First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FTXG
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTXG сегодня?
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) сегодня оценивается на уровне 21.33. Инструмент торгуется в пределах 21.30 - 21.55, вчерашнее закрытие составило 21.56, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTXG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF в настоящее время оценивается в 21.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.11% и USD. Отслеживайте движения FTXG на графике в реальном времени.
Как купить акции FTXG?
Вы можете купить акции First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) по текущей цене 21.33. Ордера обычно размещаются около 21.33 или 21.63, тогда как 38 и -0.97% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTXG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTXG?
Инвестирование в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF предполагает учет годового диапазона 21.23 - 24.71 и текущей цены 21.33. Многие сравнивают -0.56% и -7.06% перед размещением ордеров на 21.33 или 21.63. Изучайте ежедневные изменения цены FTXG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?
Самая высокая цена First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) за последний год составила 24.71. Акции заметно колебались в пределах 21.23 - 24.71, сравнение с 21.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?
Самая низкая цена First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) за год составила 21.23. Сравнение с текущими 21.33 и 21.23 - 24.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTXG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTXG?
В прошлом First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.56 и -12.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.56
- Open
- 21.54
- Bid
- 21.33
- Ask
- 21.63
- Low
- 21.30
- High
- 21.55
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- -1.07%
- Месячное изменение
- -0.56%
- 6-месячное изменение
- -7.06%
- Годовое изменение
- -12.11%
