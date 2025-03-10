КотировкиРазделы
Валюты / FTXG
Назад в Рынок акций США

FTXG: First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

21.33 USD 0.23 (1.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FTXG за сегодня изменился на -1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.30, а максимальная — 21.55.

Следите за динамикой First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FTXG

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTXG сегодня?

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) сегодня оценивается на уровне 21.33. Инструмент торгуется в пределах 21.30 - 21.55, вчерашнее закрытие составило 21.56, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTXG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF в настоящее время оценивается в 21.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.11% и USD. Отслеживайте движения FTXG на графике в реальном времени.

Как купить акции FTXG?

Вы можете купить акции First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) по текущей цене 21.33. Ордера обычно размещаются около 21.33 или 21.63, тогда как 38 и -0.97% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTXG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTXG?

Инвестирование в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF предполагает учет годового диапазона 21.23 - 24.71 и текущей цены 21.33. Многие сравнивают -0.56% и -7.06% перед размещением ордеров на 21.33 или 21.63. Изучайте ежедневные изменения цены FTXG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?

Самая высокая цена First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) за последний год составила 24.71. Акции заметно колебались в пределах 21.23 - 24.71, сравнение с 21.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?

Самая низкая цена First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) за год составила 21.23. Сравнение с текущими 21.33 и 21.23 - 24.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTXG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTXG?

В прошлом First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.56 и -12.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.30 21.55
Годовой диапазон
21.23 24.71
Предыдущее закрытие
21.56
Open
21.54
Bid
21.33
Ask
21.63
Low
21.30
High
21.55
Объем
38
Дневное изменение
-1.07%
Месячное изменение
-0.56%
6-месячное изменение
-7.06%
Годовое изменение
-12.11%
09 октября, четверг
12:30
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:35
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
12:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
Акт.
Прог.
Пред.
16:45
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.651%
19:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.