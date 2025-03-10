报价部分
FTXG: First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

21.33 USD 0.23 (1.07%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FTXG汇率已更改-1.07%。当日，交易品种以低点21.30和高点21.55进行交易。

关注First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FTXG股票今天的价格是多少？

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF股票今天的定价为21.33。它在21.30 - 21.55范围内交易，昨天的收盘价为21.56，交易量达到38。FTXG的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF股票是否支付股息？

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF目前的价值为21.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.11%和USD。实时查看图表以跟踪FTXG走势。

如何购买FTXG股票？

您可以以21.33的当前价格购买First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF股票。订单通常设置在21.33或21.63附近，而38和-0.97%显示市场活动。立即关注FTXG的实时图表更新。

如何投资FTXG股票？

投资First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF需要考虑年度范围21.23 - 24.71和当前价格21.33。许多人在以21.33或21.63下订单之前，会比较-0.56%和。实时查看FTXG价格图表，了解每日变化。

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF的最高价格是24.71。在21.23 - 24.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF的绩效。

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF（FTXG）的最低价格为21.23。将其与当前的21.33和21.23 - 24.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTXG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTXG股票是什么时候拆分的？

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.56和-12.11%中可见。

日范围
21.30 21.55
年范围
21.23 24.71
前一天收盘价
21.56
开盘价
21.54
卖价
21.33
买价
21.63
最低价
21.30
最高价
21.55
交易量
38
日变化
-1.07%
月变化
-0.56%
6个月变化
-7.06%
年变化
-12.11%
