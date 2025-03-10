クォートセクション
通貨 / FTXG
FTXG: First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

21.33 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FTXGの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり21.28の安値と21.39の高値で取引されました。

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FTXG株の現在の価格は？

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETFの株価は本日21.33です。21.28 - 21.39内で取引され、前日の終値は21.33、取引量は33に達しました。FTXGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETFの株は配当を出しますか？

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETFの現在の価格は21.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は-12.11%やUSDにも注目します。FTXGの動きはライブチャートで確認できます。

FTXG株を買う方法は？

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETFの株は現在21.33で購入可能です。注文は通常21.33または21.63付近で行われ、33や-0.28%が市場の動きを示します。FTXGの最新情報はライブチャートで確認できます。

FTXG株に投資する方法は？

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETFへの投資では、年間の値幅21.23 - 24.71と現在の21.33を考慮します。注文は多くの場合21.33や21.63で行われる前に、-0.56%や-7.06%と比較されます。FTXGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETFの株の最高値は？

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETFの過去1年の最高値は24.71でした。21.23 - 24.71内で株価は大きく変動し、21.33と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Nasdaq Food & Beverage ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETFの株の最低値は？

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF(FTXG)の年間最安値は21.23でした。現在の21.33や21.23 - 24.71と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FTXGの動きはライブチャートで確認できます。

FTXGの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.33、-12.11%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.28 21.39
1年のレンジ
21.23 24.71
以前の終値
21.33
始値
21.39
買値
21.33
買値
21.63
安値
21.28
高値
21.39
出来高
33
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
-0.56%
6ヶ月の変化
-7.06%
1年の変化
-12.11%
