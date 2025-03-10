- Übersicht
FTXG: First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
Der Wechselkurs von FTXG hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.28 bis zu einem Hoch von 21.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FTXG News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FTXG heute?
Die Aktie von First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) notiert heute bei 21.33. Sie wird innerhalb einer Spanne von 21.28 - 21.39 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.33 und das Handelsvolumen erreichte 33. Das Live-Chart von FTXG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FTXG Dividenden?
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF wird derzeit mit 21.33 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -12.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FTXG zu verfolgen.
Wie kaufe ich FTXG-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) zum aktuellen Kurs von 21.33 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.33 oder 21.63 platziert, während 33 und -0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FTXG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FTXG-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF müssen die jährliche Spanne 21.23 - 24.71 und der aktuelle Kurs 21.33 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.56% und -7.06%, bevor sie Orders zu 21.33 oder 21.63 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FTXG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?
Der höchste Kurs von First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) im vergangenen Jahr lag bei 24.71. Innerhalb von 21.23 - 24.71 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.33 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?
Der niedrigste Kurs von First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) im Laufe des Jahres betrug 21.23. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.33 und der Spanne 21.23 - 24.71 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FTXG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FTXG statt?
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.33 und -12.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.33
- Eröffnung
- 21.39
- Bid
- 21.33
- Ask
- 21.63
- Tief
- 21.28
- Hoch
- 21.39
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -0.56%
- 6-Monatsänderung
- -7.06%
- Jahresänderung
- -12.11%
- Akt
- 4.734%
- Erw
- Vorh
- 4.651%