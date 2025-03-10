- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FTXG: First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
A taxa do FTXG para hoje mudou para -1.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.30 e o mais alto foi 21.55.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTXG Notícias
- Why Is This the Best Time to Bet on Consumer Staples ETFs?
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- Invest Like Warren Buffett With These ETFs
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- U.S. Retail/Restaurant 2025 Mid-Year Outlook
- Weekly Commentary: 'Real Economy Sphere Vs. Financial Sphere' Q1 2025 Z.1
- Vacation Plans Shrink With Consumer Confidence
- Corona Beer Maker Talks Tariff Impact, Issues Conservative Outlook - Constellation Brands (NYSE:STZ)
- China Hits Its Largest US Import, Soybeans, With Tariffs Along With Other Agricultural Products: Here's A List Of Stocks, ETFs That Could Be Impacted - Bunge Global (NYSE:BG), Archer-Daniels Midland (NYSE:ADM)
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FTXG hoje?
Hoje First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) está avaliado em 21.33. O instrumento é negociado dentro de 21.30 - 21.55, o fechamento de ontem foi 21.56, e o volume de negociação atingiu 38. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FTXG em tempo real.
As ações de First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF pagam dividendos?
Atualmente First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF está avaliado em 21.33. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -12.11% e USD. Monitore os movimentos de FTXG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FTXG?
Você pode comprar ações de First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) pelo preço atual 21.33. Ordens geralmente são executadas perto de 21.33 ou 21.63, enquanto 38 e -0.97% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FTXG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FTXG?
Investir em First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF envolve considerar a faixa anual 21.23 - 24.71 e o preço atual 21.33. Muitos comparam -0.56% e -7.06% antes de enviar ordens em 21.33 ou 21.63. Estude as mudanças diárias de preço de FTXG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?
O maior preço de First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) no último ano foi 24.71. As ações oscilaram bastante dentro de 21.23 - 24.71, e a comparação com 21.56 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?
O menor preço de First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) no ano foi 21.23. A comparação com o preço atual 21.33 e 21.23 - 24.71 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FTXG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FTXG?
No passado First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.56 e -12.11% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.56
- Open
- 21.54
- Bid
- 21.33
- Ask
- 21.63
- Low
- 21.30
- High
- 21.55
- Volume
- 38
- Mudança diária
- -1.07%
- Mudança mensal
- -0.56%
- Mudança de 6 meses
- -7.06%
- Mudança anual
- -12.11%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.651%