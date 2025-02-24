Dövizler / FTC
FTC: First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
161.98 USD 0.11 (0.07%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FTC fiyatı bugün -0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 160.98 ve Yüksek fiyatı olarak 162.73 aralığında işlem gördü.
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
160.98 162.73
Yıllık aralık
113.13 162.73
- Önceki kapanış
- 162.09
- Açılış
- 162.73
- Satış
- 161.98
- Alış
- 162.28
- Düşük
- 160.98
- Yüksek
- 162.73
- Hacim
- 18
- Günlük değişim
- -0.07%
- Aylık değişim
- 4.40%
- 6 aylık değişim
- 23.29%
- Yıllık değişim
- 23.55%
21 Eylül, Pazar