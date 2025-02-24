FiyatlarBölümler
FTC: First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

161.98 USD 0.11 (0.07%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FTC fiyatı bugün -0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 160.98 ve Yüksek fiyatı olarak 162.73 aralığında işlem gördü.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
160.98 162.73
Yıllık aralık
113.13 162.73
Önceki kapanış
162.09
Açılış
162.73
Satış
161.98
Alış
162.28
Düşük
160.98
Yüksek
162.73
Hacim
18
Günlük değişim
-0.07%
Aylık değişim
4.40%
6 aylık değişim
23.29%
Yıllık değişim
23.55%
