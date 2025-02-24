КотировкиРазделы
FTC: First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

161.98 USD 0.11 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FTC за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 160.98, а максимальная — 162.73.

Следите за динамикой First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
160.98 162.73
Годовой диапазон
113.13 162.73
Предыдущее закрытие
162.09
Open
162.73
Bid
161.98
Ask
162.28
Low
160.98
High
162.73
Объем
18
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
4.40%
6-месячное изменение
23.29%
Годовое изменение
23.55%
21 сентября, воскресенье